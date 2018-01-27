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    Полиция Канады сделала официальное заявление о смерти миллиардера Шермана

    (обновлено: )17310
    Основатель фармацевтической компании Apotex миллиардер Барри Шерман входил в список богатейших людей Канады по версии журнала Canadian Business. В декабре прошлого года бизнесмен и его супруга Хани были найдены мертвыми.
    Канадский миллиардер Барри Шерман и его супруга Хани
    THE GLOBE AND MAIL

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Полиция канадского Торонто придерживается версии о двойном убийстве в расследовании смерти миллиардера Барри Шермана и его супруги Хани, сообщили представители ведомства на пресс-конференции.

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    Alexander KHUDOTEPLY/AFP
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    "Мы считаем, что у нас достаточно улик, чтобы назвать это расследованием двойного убийства. Целью были и Барри, и Хани Шерман", — сообщила представитель полиции Сьюзан Гомес. 

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    Основатель фармацевтической компании Apotex миллиардер Барри Шерман входил в список богатейших людей Канады по версии журнала Canadian Business, находясь на 15-й строчке списка.

    В декабре Барри Шерман и его супруга Хани были найдены мертвыми в их доме в Торонто. Позднее полиция сообщила, что рассматривает смерть как "подозрительную" и установила, что пара погибла в результате удушения веревкой.

    Как сообщает телеканал CBC, родственники Шерманов наняли команду экспертов и частных детективов для расследования смерти супругов. Согласно источникам телеканала, частные расследователи полагают, что в убийстве пары замешано несколько человек. Их мотивы и личности не уточняются.

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