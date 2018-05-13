Зачем козе баян, а "великой аграрной державе" атомная энергетика?

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда Общественной безопасности

Прошло уже несколько недель с момента "отмечания" очередной годовщины Чернобыльской Катастрофы и можно более-менее спокойно поговорить о том, что ожидает атомную энергетику Украины в среднесрочной перспективе. Почему среднесрочной? Потому как долгосрочной перспективы у неё, на данный момент, не существует, а в краткосрочной одни плановые ремонты и выживание.

Напомню, что структура энергетической базы Украины формировалась на протяжении многих десятилетий и определялась энергетической политикой СССР (в составе которого находилась УССР) и использованием единой энергетической системы. Украина принадлежала к энергодефицитных республик, имея возможность покрыть свои потребности в угле лишь на 50%, в нефти — на 10-12%, в природном газе — на 20-25%. Поэтому был взят курс на развитие на ёё территории атомной энергетики. В течение 70-80-х годов в республике развернулось строительство сети АЭС. Первой из них была Чернобыльская (ЧАЭС), блок №1 которой был введен в работу в 1977 г.. В последующие годы развернулось строительство Ровенской, Запорожской и Хмельницкой станций.

На данный момент в Украине работают четыре АЭС, в эксплуатации пребывают 15 реакторных блоков. Суммарная мощность блоков украинских АЭС (по данным из разных источников) от 13 835 МВт до 13 880 МВт. Правда, работают они не все…

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По состоянию на 4 мая 2018 в объединенной энергосистемы подключены девять энергоблоков АЭС Украины, а шесть — в состоянии ремонта. Из них в плановом ремонте:

— энергоблок № 2 ОП "Запорожская АЭС", срок окончания 13.05.2018 (105 сутки ремонта)

— энергоблок № 4 ОП "Запорожская АЭС", срок окончания 26.10.2018 (55 сутки ремонта)

— энергоблок № 3 ОП "Ровенская АЭС", срок окончания 04.08.2018 (147 сутки ремонта)

— энергоблок № 2 ОП "Южно-Украинская АЭС", срок окончания 08.06.2018 (84 сутки ремонта)

— энергоблок № 3 ОП "Южно-Украинская АЭС", срок окончания 19.07.2018 (28 сутки ремонта).

Во внеплановом ремонте пребывает энергоблок № 1 ОП "Хмельницкая АЭС" (в связи с ремонтом турбогенератора), срок окончания 13.05.2018.

Согласно данным Госинспеции по ядерному регулированию, состояние объекта "Укрытие": состояние топливной массы, локализующих сооружений и строительных конструкций — без изменений, выход радиоактивных веществ не превышает показателей, установленных нормативными требованиями. Изменений радиационной обстановки на площадке ЧАЭС нет.

В связи с реализацией программы диверсификации источников поставок ядерного топлива, по итогам первого полугодия прошлого года "Энергоатом" сократил долю поставок ядерного топлива из России до с 58% до 49%, при этом доля поставок от Westinghouse составляла 51%. Однако, эксперты отрасли отмечают, что в связи с этим снизился и уровень безопасности за неполное соответствие условиям эксплуатации отечественных АЭС топлива американо-японской компании Westinghouse, которая производит его на своем заводе в Швеции. Как будет развиваться ситуация дальше, сказать сложно и не потому что "топливо плохое" или "некондиционное".

А теперь о грустном.

Из 15 энергоблоков украинских АЭС у двух срок эксплуатации заканчивается в текущем году, пять должны прекратить плановую эксплуатацию в течение 2020-2035 гг, в восьми срок плановой эксплуатации закончился и был пролонгирован. То есть, большинство, а именно — две трети энергоблоков уже со следующего года будут работать в режиме внепланового срока эксплуатации. И как скажется на их работе замена топлива на 100% вряд ли кто-то готов сейчас прогнозировать. Да, продление работы блоков осуществляется не с бухты-барахты, а после целого ряда регламентных работ, которые позволяют относительно безопасно это сделать. Да, это не законсервированные на ЧАЭС РБМК, а 13 реакторов типа ВВЭР-1000 и 2 — ВВЭР-440. Но к 2035 году практически у всех реакторов сроки пролонгации — закончатся. А продлевать их эксплуатацию бесконечно невозможно.

Поскольку именно "Энергоатом" вырабатывает примерно две трети электроэнергии в Украине, то уже сейчас необходимо задуматься не просто о продлении сроков эксплуатации советского наследия, а о замене его на более современное оборудование. Это самое "современное оборудование" стоит денег. И кроме денег, нужно решить еще два вопроса: где размещать и кто будет обслуживать? Не говоря уже о том, то все будет проектировать и строить и организовывать инфраструктурное обеспечение. Кстати, вопрос о том, кто будет обслуживать "пролонгированные блоки" стоит уже сейчас. Так как реакторам-то срок эксплуатации продлить можно, а вот специалистам-ядерщикам — нет. Готовности и желания государства обучать таких специалистов как-то не заметно. Да и не ясно в принципе, а будет ли существовать украинская атомная энергетика после 2035 года. Вам кажется, что это далекое будущее? Нет! Это очень близкое будущее, а энергодефицитность Украины, ставшая еще при СССР причиной развития сети АЭС никуда не исчезла с тех пор, а усугубилась. Так как среднедушевое потребление энергии — выросло. Да, промышленность у нас в хлам убивается, но население потребляет все больше услуг, связанных с необходимостью роста энергопотребления.

Рассчитывать, что у "Энергоатома" хватит собственных ресурсов, чтобы решить все вышеперечисленные задачи — глупо. Напомню, что благодаря действиям госинституций, "Энергоатом" — убыточен! И убыточность его на 100% искусственного происхождения. Так, в конце прошлого года, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) снизила тариф на отпуск электроэнергии, производимой "Энергоатом" на 2,9% — до 46,61 копейки / кВт —ч с 48 копеек / кВт-час. Также комиссия снизила тариф на отпуск с АЭС тепловой энергии на 0,6% — до 76,66 гривны / Гкал с 77,14 гривны / Гкал.

Не смотря на то, что в 2017 году "Энергоатом" увеличил производство электроэнергии на 5,67%, или на 4,601 млрд кВт-час до 85,785 млрд кВт-час по сравнению с 2016 годом, а его доля в общей структуре производства электроэнергии в стране составила 55,2%, что на 2,8% больше, чем в 2016 году, денег не хватает даже на топливо!

В частности, 16 марта 2018 президент "Энергоатома" Юрий Недашковский заявил, что НАЭКа не хватает 55,06 млн долларов (1,436 млрд гривен) на закупку ядерного топлива в 2018 году из-за низкого тарифа на отпуск электроэнергии на 2018 год, который был принят НКРЕКП. Также, по словам Недашковского, дефицит тарифа по итогам 2017 составил 1,668 млрд гривен.

Как видно из приведенных цифр, атомной энергетике не хватает средств на свое содержание и обслуживание сейчас, о будущем же говорить вообще не приходится. Впрочем, если нынешнему украинскому истеблишменту удастся реализовать свою "голубую мечту" о "великой аграрной державе", то тем 5-10 млн человек, которые до числа которых сократиться население Украины, атомная энергетика будет ни к чему. Торф, кизяки, камыш, солома, дрова — вот реальные энергоресурсы "великих аграриев". АЭС им не нужны. Ах да, "ветряки" и солнечные батареи. Но это лишь для богатых аграриев. Не для всех. У всех на такое денег не будет.



