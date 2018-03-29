"Жить по-новому без зарплат?". Бунт запорожских энергетиков

Сотрудники "Запорожьеоблэнерго" вместе с представителями местного бизнеса в четверг устроили в городе акцию протеста против постоянных проблем с энергокомпанией, в ходе которой перекрыли центральный проспект, пишет 061.

Им в течение "многих месяцев" не выплачивают заработную плату, а общий долг по зарплате в компании за последние два года составил около 237 миллионов гривен. Из-за долгов с предприятия уволились 2 тысячи сотрудников.

По словам присоединившихся к протесту предпринимателей, из-за того, что облэнерго не регистрирует налоговые накладные, предприятия ежемесячно теряют 20% (от суммы уплаты за электроэнергию) оборотных средств.

Сначала энергетики провели непродолжительный митинг на площади перед ОГА, но к ним никто не вышел, после чего они перекрыли пешеходный переход, на час заблокировав движение транспорта. Из-за акции на улице Независимости Украины, в частности, возникла большая тянучка.

В итоге к митингующим вышел заместитель главы области Александр Бабанин, однако "как такового результата эта встреча не принесла".