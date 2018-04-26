Атомщик: в Украине продолжается грабеж ядерной энергетики

Атомная энергетика Украины не получает положенных средств из-за убыточности тепловой генерации, уверен бывший глава Госатома Украины Георгий Копчинский.

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"Атомные электростанции дают половину вырабатываемой энергии, а получает денег в два раза меньше, чем тепловая генерация. Это энергоблоки построенные по проекту 50-60 годов прошлого столетия, которые отработали по два положенных ресурса. Там очень тяжелая ситуация. Здесь нет логических объяснений, здесь очевидный грабеж ядерной отрасли. Это продолжается не один десяток лет", — заявил Копчинский во время видеомоста Киев-Минск, посвященного 32-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что зона отчуждения Чернобыльской атомной электростанции должна стать "местом новых прогрессивных технологий".

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