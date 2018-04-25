Операция "раскол" и Петр Алексеевич - тайный сторонник "русского мира"

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

Когда-то в Российской империи родилась формула трех столпов, на которых стояла последняя не одно столетие. Звучала она так: Православие, Самодержавие, Народность. И нужно сказать, что имела она под собой как исторический, так и духовный опыт государственного строительства. Ни одна европейская или иная монархия подобной или схожей формулы не родила. Так что эта триада стала исключительной меткой для так называемого "русского мира". Как не парадоксально, но она настолько пропитала на подсознательном уровне всю властную традицию на бывшей общей территории Российской империи, что даже борцы за распад этой территории и выход из традиции "русского мира" в самостоятельное геополитическое плавание, тем не менее ее воспроизводят в своем мышлении и действиях. Естественно – бессознательно. Что на самом деле говорит о силе влияния наследованных ментальных установок. И об общих "духовных скрепах", как не иронично это может ныне прозвучать.

Характерным примером является спич, произнесенный нашим президентом в стенах парламента. В момент, когда он приехал собрать голоса депутатов под обращением к Вселенскому патриарху. "Я, как президент, принял решение обратиться к Вселенскому Патриарху с просьбой о предоставлении томоса о поместной автокефальной церкви. И просил бы вас, уважаемые коллеги, потому что есть вещи, которые нас точно всех объединяют, чтобы парламент поддержал это обращение и сделал это как можно скорее… …В этой ситуации, на мой взгляд, очень важно, чтобы мы продемонстрировали единство церковное, единство народное и единство власти", – сказал Петр Алексеевич с трибуны ВР.

От перестановки мест слагаемых формула власти, которая железобетонно сидит в голове нашего президента, не меняется. Так что вольно или невольно, Петр Алексеевич в последней фразе воспроизвел знаменитое уваровское "православие, самодержавие, народность".

Забавно в этой ментальной каше звучит следующее утверждение президента: "Томос патриарха усилит нашу независимость, удалит рудименты того политического проекта, который называется "русский мир" и который придумали, кстати, иерархи Русской православной церкви".

Если брать шире, то все четыре года своего президентства Порошенко пытается под ширмой "европейской демократии" построить такую себе уменьшенную в размерах самодержавную российскую империю со столицей в Киеве. И ничего с собой поделать он не может. Пишет "президент", а "самодержец всея Украины" на ум пошло. Имперское мышление, что с ним поделать? Не вытравишь даже блестящим знанием английского.

Так стоит ли тогда вся эта затея с приданием раскольникам статуса автокефалии ломаного гроша? Ведь в 2016-м году парламент уже обращался к Вселенскому Патриарху Варфоломею с аналогичной просьбой. Ответа не последовало. Будто и запроса не было. Зато ныне похоже он есть, только из Вашингтона. Последнему в рамках глобального противостояния с Москвой любая колкость в адрес последней – победа. Естественно, возможность через решение Вселенского патриарха предоставить Киеву создать автокефальную православную церковь означает нанести удар по всему мировому православию. Возбудить в нем центробежные и раскольнические движения. Ведь если, Константинополь пойдет на поводу у Госдепа и разрешит "украинский вопрос" в пользу фактически раскольнической УПЦ КП, то все потенциальные последователи нашего Филарета, увидят "окно возможностей" и для себя. Проще говоря от позиции и решения Патриарха Варфоломея сегодня зависит судьба и целостность мирового православия. Устоит или пойдет по пути кризиса, раскола и ослабления?

В контексте этой версии происходящего роль ПАП – на подтанцовке у Госдепа. Однако подготовку последний провел фундаментальную. Так после встречи с нынешним послом США в Украине Мари Йованович резко изменил свою позицию глава Украинской Греко-Католической Церкви Шевчук. Вдруг ставший поборником единой поместной церкви в Украине. Хотя до встречи числившийся в рядах противников. Следом, константинопольского патриарха навестил с визитом посол Госдепа по вопросам религиозной свободы Сэм Браунбек. О чем они общались доподлинно неизвестно, но по слухам обсуждался "украинский вопрос". И естественно янки приводил некие аргументы в пользу позиции официального Киева. Бывший посол США в Украине Джеффри Пайетт вдруг посетил Афон. Не с покаянием, увы, и в поисках эпитимьи. С "украинской темой". Причем, якобы нашел некое понимание. Одновременно ведутся переговоры с патриархом УПЦ КП Филаретом об уходе на "заслуженный отдых". Потому как его фигура не является в затеянном американцами процессе объединительной. Точно также зондируется возможность найти и согласовать на пост главы объединенной церкви некого действующего митрополита из УПЦ МП. Короче, со всех сторон складывают пазлы для того чтобы реализовать идею автокефалии в Украине для УПЦ КП. Так что роль, которая в этом действе приписывается нашему гаранту – явное преувеличение его возможностей. Он лишь ширма для заокеанских кукловодов. Хотя, в любом раскладе Петр Алексеевич поимеет свой "гешефт". Начиная от электоральных баллов. Все-таки патриарх Филарет и его церковь пользуются огромной поддержкой среди радикально националистически настроенного избирателя. Игра на их поле и в их пользу – возможность потребовать от клира мягкой агитации в пользу действующего президента на скорых перевыборах. Кроме того, Петр Алексеевич может свою позицию использовать и в торгах с руководством УПЦ МП. Крестный ход 2016-го года показал, что за УПЦ МП стоят миллионы активных верующих. По преимуществу крайне негативно настроенных к нынешней власти и персонально к ПАП. Последний вполне способен кулуарно торговать лояльность прихожан Московского Патриархата в обмен на сдачу интересов УПЦ КП в нынешнем витке противостояния. В конце концов, в годы до президентства УПЦ МП для ПАП была совсем не чужой и враждебной. Тем более, что всю вину за нынешние события ПАП совершенно справедливо может свалить на Госдеп и его давление. В конце концов, человек он подневольный. Так что итоговая комбинация, в которую сыграет ПАП в теме автокефалии, еще не очевидна.

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По разным оценкам ситуация с проектом Госдепа "украинская автокефалия" должна разрешиться в течении ближайших трех месяцев с появлением либо официального ответа от Вселенского патриарха Варфоломея, либо очередным публичным игнором, как это уже было в 2016-м. Правда оба варианта не означают, что США угомонятся и перестанут искать возможности для раскола мирового православия. Судя по нынешней тщательной подготовке операция "раскол" – стратегически долгоиграющая.