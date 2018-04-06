Лукаш: закон об амнистии майдановцев нарушает массу других законов

РИА Новости Украина

Закон об амнистии участников Майдана, освободил их не только от ответственности за убийства правоохранителей, но и за другие преступления, например за действие, направленные на насильственное изменение и свержение конституционного строя, считает правозащитник Елена Лукаш.

Ее возмутило заявление прокурора Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Алексея Донского, который считает, что закон, принятый парламентом 21 февраля 2014, об амнистии участников Революции достоинства, не может быть применен к подозреваемому Ивану Бубенчику, поскольку он подозревается в убийстве правоохранителей, к тому же закон юридически ничтожен, поскольку противоречит КПК.

"Закон, освободивший от ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления всех майдановцев:

1. ничтожен,

2.не соответствует законодательству и

3.не может применятся!

Поэтому некто Бубенчик, с гордостью рассказывавший как стрелял в милицию именем "революции достоинства", должен отвечать "именем Украины". Роскошно. Дивно. Бесподобно. Слов не подобрать как мне нравится эта перспективная позиция.

Усилю ее и напомню, что закон этот ("ничтожный" по мнению ряда прокуроров), освобождал от ответственности не только за убийства правоохранителей, а и за другие преступления. Например, за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", — написала юрист на своей странице в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

По ее словам, действующий закон 21.02.2014., освобождает от уголовной ответственности граждан, которые в период с 21 ноября 2013 года и до момента вступления в действие этого закона, были участниками массовых акций протеста. Однако в нем нет словосочетания "мирных массовых акций".

Первая статья закона упразднила их преступления, направленные на насильственное изменение и свержение конституционного строя и захват государственной власти.

Вторая статья упразднила уголовную ответственность за посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Третья статья закона упразднила статью Уголовного кодекса "Диверсия или совершенное с целью ослабления государства взрывов, поджогов, или иных действий, направленных на массовое уничтожение людей, причинение телесных повреждений или иного вреда их здоровью".

Скриншот с сайта Facebook

"Вот от какой ответственности освободили законом себя те, кто назвался "революционерами" с 21 ноября 2013 по 28 февраля 2014. — за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, за посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, за совершение с целью ослабления государства взрывов, поджогов, или иных действий, направленных на массовое уничтожение людей и за другие преступления, происходившие в период с 21 ноября 2013 по 28 февраля 2014 года", — пишет правозащитник.

Скриншот с сайта Facebook

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Кроме того, по ее словам, участники Майдана освободили себя от ответственности по таким статьям Уголовного кодекса, как:

ст. 255 – создание преступной организации.

258-3 – создание террористической группы или террористической организации.

260 – создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

348 – посягательства на жизнь военнослужащего/сотрудника правоохранительного органа

256 – бандитизм.

258 – террористический акт.

304 – вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.

258-2 – публичные призывы к совершению террористического акта.

258-4 – содействие совершению теракта.

341 – захват государственных или общественных зданий/сооружений.

185 – кража.

186 – грабеж.

187 – разбой.

189 – вымогательство.

194 –умышленное уничтожение или повреждение имущества.

197-1 самовольный захват земельного участка и самовольное строительство.

121 – умышленное тяжкое телесное повреждение.

146 — незаконное лишение свободы или похищение.

147- захват заложников.

161- нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности религиозных убеждений, инвалидности…

162 – нарушение неприкосновенности жилища.

182 – нарушение неприкосновенности частной жизни.

"Я перечислила далеко не все. Пытливый ум проверит все остальные, амнистированные майдану уголовные статьи, и ужаснется. Вот полный перечень: 109, 112, 113, 121, 122, 125, 128, 129, 146, 147, 151-1, 161, 162, 170, 174, 182, 185, 186, 187, 189, 194, 195, 196, 197-1, 231, 236, 239, 241, 255, 256, 257, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 259, 260, 261, 264, 267, 270, 270-1, 277, 279, 280, 286, 289, 291, 293, 294, 295, 296, 304, 325, 335, 336, 337, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 376, 377, 382, 386, 396, 436.

Классный закон? От него отказаться будет трудно. Написано пером. Навсегда останется в истории как грязь и мерзость. Как бы кто-то ее не романтизировал", — заявила Лукаш.