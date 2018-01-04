В ГПУ назвали точное число амнистированных участников АТО

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина.

За минувший год в Украине было амнистировано 532 осужденных участников АТО согласно закону "Об амнистии", сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"Благодаря активной позиции военных прокуроров по состоянию на 07.12.2017 положение закона применено к 532 лицам, из них: во время поддержания публичного обвинения в судах — в отношении 452 лиц, при осуществлении надзора за исполнением наказаний — 80 человек", — сообщил Лысенко.

Лысенко добавил, что закон подлежал исполнению в течение 3 месяцев (с 07.09.2017). Министерство юстиции, Министерство обороны, осужденных и их защитников было проинформировано о необходимости обращения в суд с соответствующими ходатайствами.

Ранее СМИ сообщили, что Около 95% осужденных участников военной операции в Донбассе были амнистированы в 2017 году властями.