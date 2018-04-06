Хроника 5 апреля: конец АТО в мае, отказ от ВДВ, правки в деле Бубенчика

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 5 апреля, Верховная Рада призвала мировое сообщество запретить "Северный поток-2", переименовала десантные войска и разрешила привлекать на военную службу ранее комиссованных. Помимо этого в Черкассах завод "Укроборонпрома" забросали гранатами. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Рада призвала мировое сообщество запретить "Северный поток-2"

Верховная Рада призвала парламенты и правительства других государств принять меры для полного запрета строительства газопровода "Северный поток-2", соответствующее постановление на заседании Рады в четверг поддержали 266 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. В Раде считают, что из-за строительства газопровода утвердится "абсолютная монополия" России на газовом рынке Европы.

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Порошенко сообщил, когда закончится АТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим антитеррористической операции в Донбассе завершится в мае, произойдет смена формата военной операции в регионе. Он напомнил, что Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому внедряются "более новые меры по применению вооруженных сил".

Рада переименовала ВДВ в десантно-штурмовые войска

Верховная Рада со второй попытки приняла президентский закон о переименовании воздушно-десантных войск (ВДВ) в десантно-штурмовые войска вооруженных сил Украины. Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе. Ранее сам Порошенко заявлял, что решил отойти от советско-российской аббревиатуры ВДВ и ввести новое название — десантно-штурмовые войска.

Парламент разрешил привлекать на военную службу ранее комиссованных

Верховная Рада разрешила привлекать на военную службу лиц, ранее признанных непригодными для прохождения службы. Согласно принятому законопроекту, военнослужащим по контракту, которые во время прохождения военной службы были признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья, теперь разрешается продлить контракт.

Дело Бубенчика: ГПУ переквалифицировала дело

Генеральная прокуратура переквалифицировала дело в отношении жителя Львова Ивана Бубенчика, подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" в феврале 2014 года. "Сейчас указанное лицо подозревается в совершении преступлений по статьями "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами", —сообщили в ГПУ.

"Укроборонпром" опровергает обвинения в закупке устаревших БМП в Польше

Госконцерн "Укроборонпром" опроверг обвинения в закупке устаревшей военной техники по завышенным ценам у польской компании Wtorplast, которые появились в СМИ. Ранее появилась информация, что Укроборонпром закупил якобы по завышенным ценам списанные боевые машины пехоты (БМП-1) у польской компании Wtorplast. Журналисты утверждают, что польская компания приобрела эту технику 80-х годов за 20 тысяч евро и перепродала ее Украине за 205 тысяч долларов.

Завод "Укроборонпрома" в Черкассах забросали гранатами

Взрыв произошел на территории одного из предприятий в Черкассах, пострадавших нет, предположительно взорвалась граната, которую неизвестный бросил в цех через окно, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Нацполиции Украины. Пострадавших в результате взрыва нет. Возбуждено дело по статье "хулиганство".

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СБУ назвала организатора теракта, в котором пострадал Мосийчук

Служба безопасности Украины заявила о причастности сотрудника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России к теракту возле телеканала Espreso.TV в Киеве, в ходе которого пострадал народный депутат Игорь Мосийчук. Об этом сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко. По его словам, сотрудник ГУ Генштаба России непосредственно управлял "операцией".

Суп – первое блюдо и важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы еще раз подчеркнуть важность этого блюда для здоровья человека, и создан праздник – Международный день супа, который отмечается 5 апреля. История супа настолько же стара, как история кулинарии. Слово "суп" произошло от французского soupe, а оно – от латинского suppa, что в переводе – хлеб, размоченный в отваре или бульоне.