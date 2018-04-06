Семенченко о деле Бубенчика: ГПУ вышла сама на себя

Именно генеральный прокурор Юрий Луценко, подопечные которого готовят обвинения Ивану бубенчики, и многие из тех, кто сейчас у власти, со сцены Майдана призывали граждан сопротивляться и защищаться, напомнил народный депутат от фракции "Самопомич" Семен Семенченко.

"По делу Ивана Бубенчика Генеральная прокуратура вышла на саму себя. Именно генеральный прокурор Луценко, как и многие из тех, кто сейчас у власти, со сцены Майдана призывали сопротивляться, защищаться. Именно они рассказывали, что к ним идет оружие из западной Украины. Я считаю, что тогда это было правильно", — заявил Семенченко в эфире телеканала ZIK.

По его словам, тогда уже было убито около двадцати активистов, среди которых Михаил Жизневский и Сергей Нигоян.

"Это была революция. Я прочитал обвинения Ивана Бубенчика и не считаю, что вопрос переквалификации обвинений — это случайность. По моему мнению, это генеральная линия нашей власти, осторожно, учитывая общественное возмущение, сделала шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед", — убежден нардеп.

Он отметил, что в обвинениях говорится, что действия "Беркута" на Майдане были "исключительно для обеспечения общественного порядка".

"Если люди помнят, общественный порядок выглядит так — под песню "Пливе кача" выносят тела людей, которые хотели, чтобы наша страна была европейской, в ней не было коррупции и беззакония", — напомнил Семенченко.

Также он отметил, что Бубенчику "приписывают" действия с целью дестабилизации ситуации, чтобы нарушить перемирие, по заданию третьих лиц.

"Фактически, позиция власти такова: мы призвали к мирному протесту, а радикалы, вроде Бубенчика, приехали на Майдан намеренно убивать людей. Затем бежал Янукович, и они "были вынуждены" брать власть в свои руки и наказывать этих людей. Хотя ни один из "Беркута" не наказан. Они бежали в Крым и воюют против Украины", — резюмировал скандальный нардеп.

Активист Евромайдана Иван Бубенчик был задержан во Львове во вторник, 3 апреля, и в тот же день был доставлен в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения, однако заседание отложили. Следователи департамента спецрасследований ГПУ объявили Бубенчику о подозрениях в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленном убийстве (статья 115 УК) и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (263 УК).

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Напомним, Бубенчик сам признался, что стрелял в "беркутовцев" еще в начале 2016 года в интервью СМИ, однако позже опроверг свои же заявления. Многие эксперты, а также другие активисты Майдана сомневаются в правдивости заявлений Бубенчика.