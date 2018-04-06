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    Семенченко о деле Бубенчика: ГПУ вышла сама на себя

    Тема:

    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика (107)

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    Комментируя переквалификацию обвинения по "делу Бубенчика", Семен Семенченко заявил, что это "генеральная линия нашей власти, осторожно, учитывая общественное возмущение, сделала шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед".
    Канал на Youtube ZIK

    Именно генеральный прокурор Юрий Луценко, подопечные которого готовят обвинения Ивану бубенчики, и многие из тех, кто сейчас у власти, со сцены Майдана призывали граждан сопротивляться и защищаться, напомнил народный депутат от фракции "Самопомич" Семен Семенченко.

    Заседание суда по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух беркутовцев в феврале 2014 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дело Бубенчика, дивиденды Луценко и "Блок Порошенко-Путина"

    "По делу Ивана Бубенчика Генеральная прокуратура вышла на саму себя. Именно генеральный прокурор Луценко, как и многие из тех, кто сейчас у власти, со сцены Майдана призывали сопротивляться, защищаться. Именно они рассказывали, что к ним идет оружие из западной Украины. Я считаю, что тогда это было правильно", — заявил Семенченко в эфире телеканала ZIK.

    По его словам, тогда уже было убито около двадцати активистов, среди которых Михаил Жизневский и Сергей Нигоян.

    "Это была революция. Я прочитал обвинения Ивана Бубенчика и не считаю, что вопрос переквалификации обвинений — это случайность. По моему мнению, это генеральная линия нашей власти, осторожно, учитывая общественное возмущение, сделала шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед", — убежден нардеп.

    Он отметил, что в обвинениях говорится, что действия "Беркута" на Майдане были "исключительно для обеспечения общественного порядка".

    "Если люди помнят, общественный порядок выглядит так — под песню "Пливе кача" выносят тела людей, которые хотели, чтобы наша страна была европейской, в ней не было коррупции и беззакония", — напомнил Семенченко.

    Также он отметил, что Бубенчику "приписывают" действия с целью дестабилизации ситуации, чтобы нарушить перемирие, по заданию третьих лиц.

    Иван Бубенчик
    УНИАН
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    "Фактически, позиция власти такова: мы призвали к мирному протесту, а радикалы, вроде Бубенчика, приехали на Майдан намеренно убивать людей. Затем бежал Янукович, и они "были вынуждены" брать власть в свои руки и наказывать этих людей. Хотя ни один из "Беркута" не наказан. Они бежали в Крым и воюют против Украины", — резюмировал скандальный нардеп.

    Активист Евромайдана Иван Бубенчик был задержан во Львове во вторник, 3 апреля, и в тот же день был доставлен в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения, однако заседание отложили. Следователи департамента спецрасследований ГПУ объявили Бубенчику о подозрениях в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленном убийстве (статья 115 УК) и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (263 УК).

    Смотрите также: Обращение активиста Майдана, подозреваемого в убийстве "беркутовцев"

    Напомним, Бубенчик сам признался, что стрелял в "беркутовцев" еще в начале 2016 года в интервью СМИ, однако позже опроверг свои же заявления. Многие эксперты, а также другие активисты Майдана сомневаются в правдивости заявлений Бубенчика.

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