Бубенчику предъявлены новые обвинения

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура переквалифицировала дело в отношении жителя Львова Ивана Бубенчика, подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" в феврале 2014 года, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

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Ранее Генпрокуратура заявила о задержании подозреваемого в убийстве сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" жителя Львова Ивана Бубенчика, который назвался участником акций протеста на Майдане и заявил, что в феврале 2014 года лично стрелял по бойцам "Беркута".

Напомним, заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская в четверг в присутствии адвокатов сообщила Бубенчику об изменении ранее сообщенного подозрения.

"Сейчас указанное лицо подозревается в совершении преступлений по статьями "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами", — говорится в сообщении на сйте ГПУ.