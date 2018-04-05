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    Бубенчику предъявлены новые обвинения

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    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика (105)

    (обновлено: )42711
    Согласно заявлению Генпрокуратуры, Иван Бубенчик подозревается в совершении преступлений по статьями "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами.
    Заседание суда по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух беркутовцев в феврале 2014 года. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура переквалифицировала дело в отношении жителя Львова Ивана Бубенчика, подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" в феврале 2014 года, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

    Иван Бубенчик
    УНИАН
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    Ранее Генпрокуратура заявила о задержании подозреваемого в убийстве сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" жителя Львова Ивана Бубенчика, который назвался участником акций протеста на Майдане и заявил, что в феврале 2014 года лично стрелял по бойцам "Беркута".

    Напомним, заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская в четверг в присутствии адвокатов сообщила Бубенчику об изменении ранее сообщенного подозрения.

    "Сейчас указанное лицо подозревается в совершении преступлений по статьями "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами", — говорится в сообщении на сйте ГПУ.

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