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    Аналитика и комментарии

    Соцсети о деле Бубенчика: государство узаконенного беспредела

    Тема:

    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика (102)

    (обновлено: )47749
    Стремительно открывшееся скандальное дело активиста Майдана Бубенчика, столь же стремительно близится к финалу. В СМИ пишут, что с Бубенчика сняли подозрение в умышленном убийстве двоих правоохранителей. Что стало причиной такого решения?
    Заседание суда по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух беркутовцев в феврале 2014 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    Заседание суда по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух беркутовцев в феврале 2014 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Заседание суда по делу обвиняемого в убийствах "майдановца" Бубенчика

    Дело Ивана Бубенчика, потревожившее покой украинцев, получило неожиданное продолжение: ГПУ в четверг, 5 апреля, сняла с активиста Евромайдана подозрение в умышленном убийстве двоих правоохранителей, пишут украинские СМИ. По информации журналистов заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская отозвала ходатайство об избрании меры пресечения Ивану Бубенчику в связи с необходимостью изменения подозрения.

    Ранее Стрижевская уже заявила, что Генеральная прокуратура Украины допускает освобождение от уголовной ответственности активиста Евромайдана Ивана Бубенчика на основании закона об амнистии участников "Революции достоинства". ГПУ задержала Бубенчика, подозреваемого в убийстве сотрудников спецподразделения "Беркут" во вторник, 3 апреля. Стоит напомнить: еще в начале 2016 года в интервью СМИ Бубенчик сам признался, что стрелял в "беркутовцев", однако позже он опроверг свои же заявления. Помнят это и в соцсетях.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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    Заседание суда по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух "беркутовцев" в феврале 2014 года
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