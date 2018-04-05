Соцсети о деле Бубенчика: государство узаконенного беспредела

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Дело Ивана Бубенчика, потревожившее покой украинцев, получило неожиданное продолжение: ГПУ в четверг, 5 апреля, сняла с активиста Евромайдана подозрение в умышленном убийстве двоих правоохранителей, пишут украинские СМИ. По информации журналистов заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская отозвала ходатайство об избрании меры пресечения Ивану Бубенчику в связи с необходимостью изменения подозрения.

Ранее Стрижевская уже заявила, что Генеральная прокуратура Украины допускает освобождение от уголовной ответственности активиста Евромайдана Ивана Бубенчика на основании закона об амнистии участников "Революции достоинства". ГПУ задержала Бубенчика, подозреваемого в убийстве сотрудников спецподразделения "Беркут" во вторник, 3 апреля. Стоит напомнить: еще в начале 2016 года в интервью СМИ Бубенчик сам признался, что стрелял в "беркутовцев", однако позже он опроверг свои же заявления. Помнят это и в соцсетях.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook