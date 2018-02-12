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    Корнейчук: Банковая готовит общество к закону об амнистии

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (269)

    (обновлено: )190561
    Банковая продолжает работу над общественным мнением с помощью соцопросов, чтобы можно было выполнять указания Вашингтона по "Минску", считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина

    РИА Новости Украина

    Более половины (56%) опрошенных родственников погибших в Донбассе военных считают вооруженный конфликт в Украине войной с Россией. Таковы результаты опроса более тысячи семей погибших, который провел Киевский международный институт социологии по заказу "Зеркала недели" и благотворительного проекта "Небесная гвардия".

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    19% называют противостояние в Донбассе вооруженным конфликтом со сторонниками террористических организаций ДНР и ЛНР, которые поддерживает Россия. 

    Войну в Донбассе назвали гражданской 4% участников опроса. 

    Различия в результатах опроса в зависимости от регионов минимальные.

    "Банковая продолжает работу над общественным мнением с помощью соцопросов, чтобы можно было выполнять указания Вашингтона по "Минску". Так, согласно соцопросу КМИС среди семей погибших на Донбассе военных, 56% опрошенный считают, что АТО — это война с Россией. И только 4% — что на Донбассе идет гражданская война. Таким образом, власть активно готовит общество к тому, что можно принимать закон об амнистии. И те люди, которых будут амнистировать, — это капля в море "огромной российской армии", — написал политический аналитик Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook

    По его мнению, в принципе, с точки зрения политтехнологий, подход правильный.

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    "Намного сложнее было бы пояснить обществу, как амнистировать половину Донбасса. Вопрос только в том, как власть потом покажет украинцам, что российской армии уже нет на Донбассе? Впрочем, думаю, Вашингтон с Москвой придумают какое-то шоу.

    Кстати, закон об оккупированных территориях — это тоже одна из политтехнологий, чтобы легче было амнистировать жителей Донбасса. Поскольку закрепляет понятия российской агрессии. А с самих украинцев на Донбассе снимает ответственность за ЛДНР", — заключил Корнейчук.

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