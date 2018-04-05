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    Точка зрения

    Лукаш: в грызне властей поболеем за их самоликвидацию

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    Атака на Холодницкого: Луценко против САП (47)

    (обновлено: )376160
    Представители власти заняты борьбой друг с другом, но они не понимают, что в любом случае обречены: у них утратилась реакция насыщения и другие инстинкты, считает юрист Елена Лукаш.
    Елена Лукаш
    РИА Новости Украина

    РИА Новости Украина

    Сегодня в Украине все борются со всеми: силовики против силовиков, коррупционеры против антикоррупционеров, антикоррупционеры против деклараций, отмечает юрист, экс-министр юстиции Елена Лукаш

    Павел Рудяков
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дело Холодницкого шито белыми нитками — Рудяков

    Также сражаются внешние игроки против внутренних – и наоборот, атицзензурщики за цензуру, парламент против президента, президент против всех.

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    "Воровской мир любит театральность. Как мне нравится эта публичная свалка! Многоголовая змея, головы которой борются друг с другом. Борются друг с другом за ярлык на великое княжение, не понимая, что они обречены. Обречены, потому что у этих зигославов в ходе эволюции утратилась реакция насыщения и другие инстинкты", – пишет Лукаш на своей странице в Facebook.

    Пусть дерутся, считает юрист, нельзя мешать.

    "Болеем за всех сразу. За естественную самоликвидацию. В выигрыше окажемся мы", – уверена Лукаш.

    Facebook Елены Лукаш
    Комментарий Елены Лукаш о деле Холодницкого

    Сейчас полным ходом продолжается конфликт между силовиками: Генпрокуратура сражается против Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Сначала глава САП Холодницкий неожиданно атаковал на генпрокурора Луценко. По данным САП, генпрокурор приобрел в собственность активы в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами. 

    По данным Холодницкого, предположительно это произошло, когда Луценко в 2005-2006 гг. и 2007-2010 гг. занимал должность министра внутренних дел, а также в 2016-2017 гг., во время его работы на посту генерального прокурора.

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    Ответ от Луценко пришел достаточно быстро. В ГПУ сообщили, что кабинет Холодницкого регулярно прослушивался, а в разговорах чиновника нашлось немало пикантной информации. Так, в кабинете Холодницкого нашли "жучки", а  Генпрокуратура и глава НАБУ Сытник подтвердили, что расследуют дело в отношении главы САП. При этом в СМИ появилась информация, что сближение НАБУ и ГПУ в деле против Холодницкого сюрпризом не является, так как отношения "НАБУ-САП" были прохладными. Однако тандем Сытника с ГПУ ставит под вопрос его собственное политическое будущее.

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