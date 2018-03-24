Львовские депутаты задумали поконфликтовать с президентом Польши

Павел Рудяков, эксперт

О восстановлении в отношениях между Киевом Варшавой хотя бы относительного спокойствия остается только мечтать. Вице-премьер Павел Розенко, проведя переговоры с польским коллегой Петром Глинским, вроде бы, кое о чем договорился, кое-что уладил. Ему даже показалось, что поляки украинцев "наконец-то услышали", появилась надежда на то, что "здравый смысл восторжествует". Увы, впечатление чиновника оказалось далеким от реальности. Минуло немного времени, и малоприятные для украинцев и поляков события пошли чередой. Стало ясно, что миссия Розенко окончилась ничем, и что заводить речь не то, что о торжестве здравого смысла, а даже о его появлении в украинско-польских отношениях преждевременно. Странно, но к антипольским выходкам украинских радикалов и к антиукраинским провокациям радикалов польских вдруг решили присоединиться депутаты Львовского областного совета. Если верить нашей официальной версии, то радикалов по обе стороны украинско-польской границы насылает на наши головы Россия. Коли так, неужели львовские депутаты "агенты Кремля"?

20 марта свое понимание здравого смысла явил Украине и миру Львовский областной совет, приняв решение об обращении к Службе безопасности Украины и МИД с призывом объявить персоной нон грата высокопоставленного польского чиновника – госсекретаря канцелярии президент Анджея Дуды Адама Квятковского. Несмотря на то, что Петр Порошенко на встрече с польским коллегой в декабре прошлого года в Харькове призывал не злоупотреблять "черными" списками, объявление польских граждан персонами нон грата приобретает в Украине массовый характер. Такая "кара" уже постигла, например, депутата Сейма Польши Роберта Винницкого, а также настоятеля одного из католических храмов в Киеве ксендза Веслава Пенского. Чтобы никому в Польше не показалось мало, депутаты проголосовали еще и за то, чтобы направить ноту протеста в адрес президента и правительства Польши в связи с украинофобскими, по мнению львовян, высказываниями польских чиновников.

Всплеск буйной активности и решительности львовских депутатов случился всего неделю спустя после того, как их шеф – председатель ЛОС Александр Ганущин вернулся из Польши, где принимал участие в работе ежегодного, уже одиннадцатого по счету, "Форума Европа – Украина" в Жешуве. Присутствие в названии топонима "Европа" не должно никого вводить в заблуждение. Он в данном случае всего лишь заменяет топоним "Польша". По сути дела, речь идет о мероприятии, в рамках которого упор делается на польско-украинских отношениях, в том числе – на отношениях Варшавы с западно-украинскими (в польском обозначении – "кресовыми", "восточно-малопольскими"), областями, среди которых фигурирует и Львовская. Примечательно, что в этом году, по признанию организаторов, им было, как никогда трудно, сформировать украинский пул участников на привычно высоком во всех отношениях уровне. Ряд представителей Украины из госструктур, политических кругов, экспертного сообщества предпочел от приглашения отказаться. Ганущин поехал, обсудил сотрудничество своей области с Подкарпатским воеводством, опыт и перспективы трансграничного развития в программе "Польша–Беларусь–Украина 2014-2020".

Вернувшись же, отблагодарил организаторов Форума по-нашему: поддержав "нонгратное" решение в отношении высокого чина из Варшавы. Может, обиделся на то, что поляки в Жешуве опять выступали в отношении украинцев с привычной для них позиции "старшего брата"? При этом, к тому же, предлагая совсем новые и неожиданные формы перекачивания наших денег в их прибыль. Одна из дискуссионных панелей, например, называлась "Медицинский туризм: нам нужны иностранные пациенты, нужны ли мы им?". Привет Ульяне Супрун и ее медицинской реформе!

Вина Квятковского в глазах львовских депутатов состоит в том, что в выступлении 25 февраля в Гуте Пеняцкой он произнес слова осуждения преступления, совершенного тут "украинскими солдатами и полицейскими, состоявшими на службе гитлеровского Третьего Рейха, а также украинскими националистами". Ситуация выглядит, мягко говоря, странно, так как чиновник говорил не от себя, а зачитывал письмо Дуды. Именно на это обстоятельство, прежде всего, обратили внимание в канцелярии польского президента, выразив удивление по поводу явно чрезмерной реакции Львова. Если формулировки, содержавшиеся в тексте письма не устроили львовян, то с их стороны логично было бы обратить свой гнев не на исполнителя, а на того, кто подписал то, что тот исполнял, не так ли? Слава Богу, во Львове до такого пока что не додумались. Это – сегодня. Как дело повернется завтра, одному Господу ведомо. Областные советы, засучив рукава, уже взялись за проведение внешней политики. Что дальше? Раскрытие госпереворотов?

Смотрите также: Под посольством Украины в Польше сожгли портреты Бандеры и Шухевича