Украина: необратимые потери множатся

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Международные резервы Украины в течение прошлого месяца сократились на два процента — примерно на 400 миллионов долларов. По последней информации, на первое февраля, резервы составляли почти 18,5 миллиардов долларов, о чем сообщили в Национальном банке Украины.

Сокращение международных резервов Украины в НБУ объясняют двумя причинами. Во-первых, состоялось осуществления платежей по обслуживанию и погашению госдолга. А во-вторых, проведением валютных интервенций.

В целом, по состоянию на 1 февраля объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины, текущих операций правительства и Национального банка, заверяют в нацрегуляторе.

Чем грозит Украине такое сокращение международных резервов и повлияет ли оно на нацвалюту, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

Сокращение международных резервов на 2% за один месяц — это много?

— Тут надо смотреть не на сколько они сократились, важнее смотреть, сколько месяцев импорта они покрывают. Эти резервы, которые сейчас есть у Украины, опустились с 4,5 месяцев покрытия импорта на 3,4 месяца покрытия импорта. Считается, что все, что близко к трем, находится в зоне риска. Меньше трех — это абсолютный риск. Поэтому 3,4 месяца покрытия импорта — это, в общем-то, такой недобрый знак. Почему уменьшались резервы? Они уменьшались по нескольким причинам.

По каким именно?

— Первая причина: у страны были большие выплаты. Вы помните эти европейские бонды, которые в свое время были реструктуризированы, когда министром финансов была Наталья Яресько. По ним идут постоянные выплаты. И выплаты там порядка 480 миллионов, считайте, мы должны выплачивать до полмиллиарда долларов два раза в год. То есть, один миллиард долларов только как процент за то, что у нас есть этот долг на руках. К тому же НБУ на протяжении января достаточно активно тратил наши золотовалютные резервы, пытаясь сбить спрос и опустить курс гривны с тех позиций, на которых он был в тот момент времени. Поэтому было истрачено почти 200 миллионов долларов на эти цели. Потом ситуация немножко начала меняться. Мы видим сейчас с вами укрепление гривны. И видим, что гривна находится в пределах 27,05-27,5 гривен за один доллар. Я считаю, что здесь срабатывает несколько факторов.

Какие факторы?

— Первый фактор — это то, что экспортеры, которые придерживали выручку достаточно долго, уже не могут ее придерживать. Они заводят валютную выручку на территорию Украины. И появляется дополнительное предложение валюты, с одной стороны, с другой стороны, тоже правда, что часть сезонных факторов, несмотря на то, что вроде как и продолжает работать, но идет на спад. И я считаю, что каких-то таких фундаментальных макроэкономических причин ни для того, чтобы гривна укреплялась, ни для того, чтобы она сильно слабела, прямо сейчас нет. Остается нерешенными несколько факторов, вопросов, от которых зависит состояние гривны. Прежде всего, это вопросы, связанные с реформами. Если будут активно проводится реформы, то будет повышаться качество бизнес-климата в стране, и тогда, возможно, будут заходить дополнительные притоки прямых иностранных инвестиций в страну, ведь страна фактически находится на голодном инвестиционном пайке. Вы помните, в прошлом году 2,5 миллиарда долларов зашло в виде инвестиций. Это в четыре раза меньше максимальных значений в новейшей экономической истории. И второй, конечно, фактор, который будет влиять на курс, это каким образом будет покрыта недостающая потребность в иностранной валюте, которая составляет 7 миллиардов долларов, из которых 4 миллиарда — это наши выплаты по внешним долгам. Будет ли или не будет ли продолжено сотрудничество с международными финансовыми институциями, МВФ в частности.

Какой размер резервов у экономически развитых стран?

— Его сравнивают обычно в месяцах импорта. Он, конечно, отличается от страны к стране. Но считается, что страна находится в крайне нестабильной зоне, если объем золотовалютных резервов будет меньше, чем три месяца импорта. Вот это важный показатель. Потому что если у вас нет резервов, вам придется прекратить импорт. Вы не сможете закупать необходимые товары. В случае Украины, например, речь идет об источниках энергии. Представляете, если нет резервов, гривну вы не сможете выплачивать на внешних рынках. Это не свободно конвертируемая валюта. Поэтому все, что ниже трех месяцев, опасно. 3,4 месяца покрытия, которые есть сейчас, — это близко к опасному состоянию. Предыдущие 4,5 оказалось не так уж плохо. Если вы посмотрите на другие страны, например, РФ, к примеру, вы увидите, что у них покрытие резервов в месяцах импорта составляет чуть ли не десять месяцев. Если вы посмотрите на Китай, вы увидите цифры куда больше. И традиционно считается, что у стран, которые экспортируют энергетические ресурсы, как правило, значительные резервы. Мы точно не экспортеры энергетического ресурса. Мы его импортер. Наши резервы маленькие. Мы находимся в зоне явной нестабильности с этой точки зрения.

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Насколько сильно Украина нуждается в иностранных заимствованиях?

— В текущем году, в идеале, я бы предпочел, чтобы у нас не было дополнительных заимствований. Наши заимствования уже достаточно велики. Объем нашего государственного долга по отношению к нашему ВВП превышает отметку в 80% к ВВП. Относительно стабильной считается отметка для более развитых стран — это 60% ВВП. Мы уже гораздо превысили даже эту отметку. При том, что мы точно не являемся слишком развитой экономически страной.

Какова стоимость обслуживания нашего долга?

— Что касается стоимости обслуживания нашего долга, она колоссально велика. Почему она велика? Потому что наши рейтинги очень низкие. Если вы посмотрите наши рейтинги по трем основным мировым агентствам, вы увидите, что по этим агентствам нас отделяет от инвестиционного уровня пять ступеней, то есть, наш инвестиционный рейтинг точно не идеальный. До 5% нашего ВВП мы отдаем только как плату за использование долгового ресурса, мы не возвращаем долг, мы просто 5% должны будем вернуть как оплату за долг. Это сравнимо с тем, что если у вас есть семейный бюджет, и всего годового дохода, который вы получили, вы отдаете 5% только на использование обслуживания уже имеющегося долга. Поэтому наращивать долг в такой ситуации и опасно, и плохо. Надо думать о том, что страна должна жить по средствам. Мы будем продолжать оставаться в долге хотя бы потому, что в этом году у нас два с половиной миллиарда долларов дефицита госбюджета, то есть, мы принципиально должны повышать уровень долга страны, что крайне плохо и безответственно перед будущими поколениями, к сожалению.

К слову, глава Совета Национального банка Богдан Данилишин считает, что новый транш МВФ не покроет Украине даже погашение долгов.