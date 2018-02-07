Эксперт: гривна падает, авиабилеты дорожают, а как иначе

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Авиаотрасль будет активно развиваться, в результате чего должна снизиться стоимость билетов. Об этой мировой тенденции говорят в Airport World. При этом эксперты говорят, что рост авиационного трафика создаст значительную нагрузку на аэропорты, которые уже сейчас часто сталкиваются с проблемой пропускной способности. Поэтому они будут вынуждены активно вкладываться в современные технологии. Согласно данным исследования SITA's Air Transport IT Trends Insights, только в 2018 году на IT-сервисы аэропорты потратят более 8 млрд долларов.

Смогут ли украинские пассажиры воспользоваться преимуществами этой ситуации, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы главный редактор украинского портала "Авианьюс" Александр Мироненко.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, збільшення пасажиропотоку, зменшення вартості самих перельотів — чи ця тенденція добереться до України?

— Тенденція вже докотилася до України, це взагалі загальносвітова тенденція, коли більшість авіаперевізників наслідують концепції лоукост-перевізників, і виключають з вартості квитка основні послуги, і таким чином роблять базову ціну дешевшою. В той же час людям, які звикли реєструватися в аеропорту, літати з багажем, обирати місце, навпаки, доводиться платити більше.

Посилення пропускної здатності аеропортів — це не про Україну?

Насправді вже і про Україну. Тому що все ж таки хоча б один аеропорт — це "Бориспіль" почав через проблеми з пропускною здатністю в пікові години застосовувати сучасні технології. Буквально декілька місяців тому з'явилися кіоски для самостійної реєстрації пасажирів найбільшого перевізника українського — це МАУ. Зараз можна так само багаж самостійно зареєструвати, і наклеїти відповідну багажну бірку, і здати валізу в багажний відсік. Раніше цього не можна було самостійно робити. Тепер все ж таки це і у нас починає з'являтися. Але з запізненням десь так років на п’ять, а то навіть і на десять.

Які є прогнози з приводу попиту на авіаперевезення на 2018 рік?

— Прогнози є по збільшенню. Тому що зараз вже відомо, що, як мінімум, декілька перевізників оголошують або уже оголосили про відкриття нових рейсів. І, в принципі, ми можемо побачити, що це стосується як звичайних авіакомпаній, так і авіакомпаній, які працюють в сегменті бюджетних перевезень. Припустимо, та сама Wizz Air буде значно розширювати свою присутність в Україні, збільшуючи кількість рейсів зі Львова та Харкова. От, наприклад, вчора стало відомо, що вони більше ніж в два рази збільшують частоту польотів на рейсі Київ-Варшава. Та сама МАУ починає розвивати дані магістральні рейси. Ми побачимо вже найближчими місяцями прямі рейси до Торонто та до Делі, і можливо, ще якісь з'явиться. Крім того, невеличкі європейські перевізники починають до нас заходити. Припустимо, буквально на днях почне літати з Болгарії Bulgaria Air до Одеси. І відповідно, ми можемо побачити з Брно польоти нового перевізника Blue Air Моравія — це новий чеський перевізник, який може вже в найближчі тижні навіть почати продажі квитків.

Всередині країни чекати на якийсь розвиток внутрішнього сполучення не варто?

— Чому? От, припустимо, вже в найближчі буквально два місяці буде відкритий, як не смішно, але маршрут Вінниця-Київ. Здається, там буквально потягом дві-три години їхати. Але от перевезення розвивається. І чому в першу чергу? Тому що є пасажири, яким зручніше долетіти до "Борисполя" і пересісти на інший літак, ніж їхати наземним транспортом. Це додатково це стимулює частину внутрішніх пасажирів, які потім пересаджуються з потягів та власних автівок або автобусів на літаки, і припустимо, використовують для бізнес-подорожей внутрішні перевезення.

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Міжнародний аеропорт "Бориспіль" готується стати вузловим хабом до 30 червня 2020 року. "Бориспіль" стане хабом саме з внутрішніх рейсів на міжнародні?

— Ні, хаб в "Борисполі" вже декілька років існує. Це комплексний хаб. Коли є авіаперевізник — це МАУ, але є і відповідні перевізники, які є партнерами цієї авіакомпанії. Вони довозять пасажирів до "Борисполя", а потім пасажир пересаджується на інший міжнародний або внутрішній рейс. Це може бути модель як внутрішній-внутрішній рейс, міжнародний-міжнародний, так і міжнародний-внутрішній і навпаки. Тобто він повністю комплексний. Людина, яка летить зі Львова, може долетіти через "Бориспіль" до Харкова, людина, яка летить з Харкова, може полетіти через "Бориспіль" до Риму, або людина, яка, припустимо, летить з Пекіну, може в "Борисполі" пересісти, полетіти до Нью-Йорку або Парижу.

Щось зміниться з приходом нових гравців на ринок?

— Зниження ціни буде у випадку, якщо буде дуже гарна і дуже потужна конкуренція. В той же час, міністром був анонсований перевізник — SkyUp, він набирає зараз собі персонал, шукає пілотів і, відповідно, найближчими місяцями вони все ж таки почнуть літати. Але вони позиціонують себе більше як чартерного перевізника. В них, якщо і будуть регулярні рейси, то досить несуттєва кількість. І відповідно на більшості напрямків заходження на ринок цього перевізника не вплине на ціну. На ціну зараз впливає дуже суттєво валютний курс. Якщо ми подивимося, євро коштував декілька місяців — 30-31 грн, то зараз можна побачити і 34, і 35. Тому відповідно, на 10% зросли ціни на авіаперевезення на валютному курсі.

Але долар вже дешевше.

— Це як раз говорить про те, що якщо в нас стабілізується національна валюта, то ми можемо на 5%, а то і на 10% побачити на рівному місці фактично автоматичне зниження ціни квитків. Тому що зараз всі системи бронювання роблять ціноутворення з прив'язкою до валюти.

До долара чи до євро?

— Це залежить від авіакомпанії. Тому що іноземні авіакомпанії працюють як з доларом, так і з євро, в залежності від ринку. Є розподілення в світі і є відповідна залежність від того, в якому ринку працює авіакомпанія, на тому ринку є різна базова валюта.

Ціна на літак всередині країни в 500 грн реальна?

— Ціна реальна. Але вона не є собівартістю. Відповідно, потрібно буде продавати більш дорожчі квитки для того, щоб вийти хоча б в нуль.

Ранее директор инфраструктурных программ Украинского института будущего Владимир Шульмейстер заявлял, что появление новой украинской авиакомпании снизит стоимость внутренних перелетов.

А эксперт по транспорту Сергей Хижняк отметил, что турецкие авиахабы — большая угроза для Украины.