Тренд дня: "дореформировались, обвал гривны и дефолт неизбежны"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Ведущий промышленный индекс США Dow Jones упал в понедельник ниже отметки в 25000 пунктов, опускаясь в ходе торгов более чем на 1500 пунктов, а по итогам дня — на 1175 пунктов, что является рекордным дневным падением за всю историю индекса.

Также биткоин, потерявший почти треть стоимости за прошлую неделю, продолжил дешеветь в понедельник. Напомним, в пятницу цена биткоина опустилась ниже 8 тысяч долларов, тогда как еще в ноябре он стоил почти 20 тысяч. Накануне криптовалюта потеряла еще 10% — после новостей о том, что крупные американские и британские банки запретили покупку биткоинов на кредитные карты.

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По мнению политэксперта Юрия Романенко, резкий обвал американского индекса свидетельствует о том, что 2018 год будет более турбулентным на мировом рынке, что негативно скажется и на Украине.

"Судя по всему год будет более турбулентным на мировом рынке, что создаст дополнительные проблемы для сырьевых сатрапий вроде Украины. Пацаны купившие биткоин, помните, что трудности укрепляют характер, а вера позволяет пережить трудные времена. Слава Україні! Гуртуємось, чистимо зброю", — написал Романенко в Facebook.

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Киевский журналист Вячеслав Чечило уточнил, почему падение индекса Dow Jones важно для Украины.

"Почему рухнувший в США индекс Dow Jones это важно для Украины и украинцев? И нужно ли бежать покупать белорусские рубли?Чтобы ответить на эти вопросы, стоит вспомнить, что происходит в случае финансовых кризисов в США. А происходит интересная штука — укрепление доллара. Потому что долги всего мира номинированы именно в этой валюте. Когда всё начинает сыпаться, бизнесу (особенно любителям торговать на бирже с диким плечом) приходится закрывать сделки и возвращать деньги. Для этого он спешно продает и так подешевевшие активы – акции, золото, сырье, облигации и все остальное. Продает за столько, за сколько может, но в любом случае продает за доллары, которые становятся самым желанным активом из всех существующих", — объяснил Чечило.

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Он разъяснил, что одними из первых в продажу идут вложения в спекулятивные инструменты вроде украинского (и российского) госдолга.

"Спасибо Майдану, сейчас вложения иностранцев в наш рынок гораздо меньше, чем они были в 2008. Поэтому выводить особо нечего. Но, во-первых, меньше не значит ничего. А, во-вторых, по нам больно ударит обязательное в таких случаях падение цен на сырьевых рынках. Добавим сюда сложности с получением новых кредитов — в условиях дорогого доллара украинский госдолг никто покупать не будет, и… обвал гривны и дефолт становятся не просто вероятными, а почти неизбежными", — считает журналист.

По его словам, для рядового гражданина и для крупного бизнеса единственный шанс в таких условиях не только не потерять, но и заработать, – это держать на начало кризиса активы в долларах, причем желательно в наличной форме (облигациях казначейства США).

"А бежать покупать белорусские рубли не нужно. Беларусь такая же часть глобального рынка, как и все остальные. P.S. Дружно ставим свечки за американский фондовый рынок. Может еще пронесет, а?" — резюмировал журналист.

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Финансовый аналитик Эрик Найман с падением индекса допускает еще одну волну волну панических продаж, после которой рынок акций возобновит рост и может даже обновить исторические максимумы.

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"Однако к маю ситуация в мировой экономике скорее всего спровоцирует ухудшение прогнозов по прибыли акционерных компаний и в мае может начать медвежий рынок (обычно длится порядка года и за это время фондовые индексы падают на 35-50%%). А так как динамика фондовых рынков является предсказывающей ситуацию в экономике, то к ноябрю ожидается начало экономического кризиса в США", — пишет аналитик.

Он отметил, что если это произойдет, то достаточно скоро накроет кризисом и всю мировую экономику.

"И Украину, с её гигантскими выплатами внешних долгов в 2019-20 годах. Так что храните кэш и готовьтесь к худшему", — подытожил эксперт.

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Впрочем, по мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, нынешние власти никакие внешние долги отдавать не планируют.

"Иногда на глаза попадается смешная "аналитика" из серии "Как Порошенко намерен отдавать внешние долги?". Да ничего он не собирается. Порошенко бы до весны 2019-го продержаться. А что будет потом — не волнует", — прокомментировал аналитик.

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Экономический эксперт Виктор Скаршевский также обратил внимание на тему выплат Международному валютному фонду и последствия неуплаты долгов.

"Можно ли не платить МВФ? Оказывается можно. Ведь дефолты перед МВФ достаточно частое явление. Начиная с 1959 года, 30 стран допустили 34 дефолта по кредитам МВФ. Средний срок дефолта (между датой отказа возврата кредита и датой его погашения) – около 6 лет. Рекордсмены по сроку дефолта: Либерия – 23,3 года, Камбоджа – 18,8 лет и Ирак – 14,3 лет", — напомнил Скаршевский.

Он уточнил, что еще три страны Судан (с 1984), Сомали (с 1987) и Зимбабве (с 2001) – до сих пор не вышли из дефолта перед МВФ, а самый крупный дефолт перед МВФ допустила Аргентина, отказавшись в 2003 году выплатить долг в сумме $2,9 млрд.

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"Последний дефолт перед МВФ был в мае 2015 года, когда Греция не выплатила МВФ $1,7 млрд. Кстати, Греция стала первой страной с развитой экономикой, допустившей дефолт перед такой уважаемой организацией. Интересно, кто следующий?" — задался вопросом эксперт.