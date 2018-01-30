О неосведомленности Лагард

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард ничего не знала об ультимативном письме, которое было направлено от имени МВФ в Администрацию президента Украины, о чем сообщает ряд СМИ, ссылаясь на собственные источники.

Речь идет о письме, в котором МВФ требует создания Антикоррупционного суда. На этой неделе его опубликовало издание "Европейская правда". В частности, в документе глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден привел внушительный список претензий, которые фонд имеет к президентскому законопроекту о создании антикорсуда. В письме замечания фонда разбиты на три группы — по процедуре отбора судей, относительно положений закона, направленных на торможение создания суда, а также относительно юрисдикции суда.

По данным СМИ, которые ссылаются на собственные источники, о своей неосведомленности о данном письме Лагард сказала лично президенту Петру Порошенко во время встречи в Давосе, пообещав провести расследование появления письма в прессе.

Кстати, эти же источники сообщают, что Всемирный банк увольняет директора по Беларуси, Молдове, Украине, Европе и Центральной Азии Сату Кахонен, которая подписала это письмо к президенту Украины. Причина, в том числе, — в "сливе" документа в прессу.

Подробнее о ситуации с письмом, возможном увольнении Кахонен и будущем взаимоотношений Украины с МВФ, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Как Вы можете прокомментировать эту историю с письмом от МВФ в администрацию президента Украины?

— То, что вы только что озвучили – это полнейший фейк, который выдумали для того, чтобы сохранить лицо, не знаю, президента или кого-то. И на протяжении последних двух дней я предлагал всем лидерам мнений или каким-то нашим политикам спор на тысячу долларов на то, что Сату Кахонен не уволят, и что это все фейк. Никто так и не согласился поспорить. Поэтому это абсолютный фейк, его создали, чтобы показать, что мы сами очень-очень сильно хотели создать Антикоррупционный суд, и нам никакой МВФ не указ. Но увы, к сожалению, такого не было. Конечно же, и Лагард все знала, и никто не будет увольнять Сату Кахонен, которая является главой Мирового банка в Украине. Это все выдумки и фейк.

Значит, фактических договоренностей в Давосе не достигнуто. Эта информация, о которой мы сейчас с вами говорим, также способна отодвинуть на второй план прямые переговоры с МВФ об очередном транше, пока будут разбираться с этим инцидентом?

— Никто не будет разбираться с инцидентом, потому что не было такого инцидента. Эта информация вообще никому никак ничем не помешает, потому что мы придумали и внутри Украины обсуждаем. А транш МВФ мы получим, когда выполним условия – Антикоррупционный суд и цены на газ. Это было еще раз донесено до украинских властей в Давосе. Возможно президент ехал в надежде переубедить Лагард и сказать, что давайте создадим такой псевдоантикоррупционный суд, потому что суверенитет и все прочее, но у него это не получилось. И на данный момент власть уже признала, что будут пробовать, по крайней мере, провести реформу Антикоррупционного суда в той форме, в которой это требовал МВФ, в том числе в том письме, которое писал МВФ, в том числе, в том письме, которое писал Мировой банк. Еще забыли сказать, ЕС писал точно такое же письмо, где говорил, что создание Антикоррупционного суда было условием безвизового режима. Вот об этом забыли что-то придумать.

О транше МВФ. Данилюк ранее заявил, что до мая Украина выполнит все условия МВФ для получения транша. Это возможно осуществить до мая?

— Это возможно сделать в течение одного месяца. Вообще не проблема. Откуда возникает май – потому что надо поднять цены на газ, а премьер дал честное "пацанское слово", что цены не будут подняты в этом отопительном сезоне. Вот отопительный сезон заканчивается в апреле, после чего цены могут быть пересмотрены, чтобы премьер не нарушал своего слова. А антикоррупционный суд – это вопрос двух голосований парламента, это вообще не проблема сделать на протяжении пары недель.

В ближайшее время будет обсуждаться назначение главы НБУ. Этот вопрос тоже стоит в повестке дня МВФ?

— Нет, но меморандум подписывает глава НБУ. Если у вас нет главы НБУ, то у вас нет человека, который бы подписал меморандум. Соответственно, это проблема. Поэтому до момента подписания нового меморандума, который подписывается каждый раз перед получением транша с обновлением всех условий, нужно, чтобы глава НБУ был настоящим.

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Как будет развиваться сотрудничество МВФ с Украиной в виду последних событий и того фейка, о котором мы сейчас говорим?

— Этот фейк для внутреннего потребления. Понятно, что в МВФ, в Мировом банке это все прочитают, возможно улыбнутся. Нам должно быть стыдно за то, что власть такое придумывает, но а там люди дипломатичные, у них нет каких-то комплексов, они пожмут плечами и будут дальше работать. Я думаю, что все иллюзии относительно украинских властей у них уже прошли. К сожалению, уровень доверия к украинской власти очень сильно упал за последние пару лет, за последний год, на Западе. Поэтому этот фейк вряд ли что-то изменит. Ну вот так на уровне личного восприятия – может быть, но не более.

А само появление такой информации не вызовет новую волну скандала со стороны МВФ и европейских партнеров Украины?

— Нет. Эта информация появилась изначально на "Главкоме" как новость без подписи автора. Если что, наши будут поднимать ручки – нет-нет, мы не знаем, мы понятия не имеем, кто такое мог придумать. Поэтому понятно, что МВФ не будет такого делать. Не будет как-то педалировать эту тему. То есть, у них позиция: это ваши украинские внутренние проблемы, придумывайте что хотите, нам важно, чтоб вы выполняли условия, что вы там о нас говорите – это уже ваше личное дело.

Насколько критично и важно для Украины продолжить сотрудничество с МВФ?

— Сейчас наша макроэкономическая стабильность и курс гривны — все является критически зависимым от программы МВФ. Если забрать программу МВФ, то все это закончится в течении месяцев шести. Даже если мы посмотрим на наши резервы, 19 миллиардов, то 13 из них – это деньги МВФ, 3 млрд – это гарантированный долг Соединенным Штатам, еще 3 млрд – это Мировой банк и еще немного – Евросоюз. Если мы вдруг разрываем отношения с МВФ по какой-то причине, то они просто обнуляют наши резервы, и мы понимаем, в каком настоящем положении мы оказываемся.

До мая доживем, когда Данилюк обещает уладить ситуацию, и мы получим транш?

— До лета получение транша не критично. Потом – да, это уже чувствительно. До лета – не критично.

То есть, сейчас правительство, парламент, президент будут делать все необходимое и очень быстро для того, чтобы разрешить ситуацию?

— Есть на это надежда. Давайте так, потому что это же все в головах у этих товарищей, а понять до конца, что у них в головах, очень трудно.

Напомните еще раз, когда начнутся выплаты долгов? Сейчас мы выплачиваем только проценты? Тело кредита начинаем выплачивать в 2019-м?

— Не совсем. На самом деле по МВФ мы погашаем уже в этом году. В прошедшем году, в 2017-м, мы получили от МВФ один миллиард долларов, а выплатили им 1,2 миллиарда долларов, то есть, еще по прошлой программе. Мы уже начинаем погашать этот долг. Пиковая нагрузка у нас 2019-2020 год, когда там больше семи миллиардов только официальным кредиторам мы должны будем выплатить, по-моему, в 2019 году. Там большая нагрузка, и без новой программы МВФ мы 2019-2020 годы не пройдем.

Напомним, политолог Алексей Якубин высказал мнение, что, спасая свой рейтинг, президент Петр Порошенко делает из МВФ чудовище.

Директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина Дмитрий Боярчук полагает, что МВФ от Украины нужны убедительные шаги в сфере антикоррупции.