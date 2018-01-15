Корнейчук: у Ребекки Хармс было целых три причины посетить Украину

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Запад в последнее время как будто бы показывает, что не намерен и далее мириться с разгулом украинской коррупции и может принять действенные меры для ее обуздания. Во всяком случае, некоторые сигналы от западных партнеров Киева можно трактовать именно в таком ключе. Так, депутаты Европарламента выражали обеспокоенность по поводу конфликта вокруг деятельности украинских антикоррупционных институтов (в частности, вокруг НАБУ).

Запад недвусмысленно даёт понять, что в стране необходимо немедленно создать антикоррупционный суд. Сначала об этом напомнила посол США в Киеве Мари Йованович, затем с таким заявлением выступил посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли. По его словам, коррупция остается "очень серьезной болезнью, от которой страдает все украинское общество".

По информации Укринформ, как раз перед решающим голосованием по вопросу о создании антикоррупционного суда в Киев с визитом прибывает депутат Европарламента, сопредседатель парламентской ассамблеи Euronest Ребекка Хармс.

Сообщалось, что в ходе визита Хармс обсудила прогресс и проблемы в борьбе с коррупцией с вице-премьер-министром Иванной Климпуш-Цинцадзе, коллегами в Верховной Раде, с главой НАБУ Артемом Сытником, генеральным прокурором Юрием Луценко, антикоррупционными активистами и представителями гражданского общества.

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Запад требует от Украины прогресса в борьбе с коррупцией по ряду причин, отметил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Во-первых, это прекрасный повод постоянно пояснять украинской власти, почему Украина может даже не надеяться стать членом ЕС и НАТО. Или почему Украине не дают новые транши от МВФ или Еврокомиссии.

Во-вторых, борьба с коррупцией — это рычаг давления на украинскую власть. Как мы это уже увидели на примере НАБУ, контролируемого американским посольством. Но Порошенко пока удается ослабить эту "удавку" с помощью судов, которые отпускают всех фигурантов резонансных уголовных дел. Поэтому Западу и нужен антикоррупционный суд, который сможет довести давление на Порошенко до конкретных судебных решений", — пояснил эксперт, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

Он также отметил, что "Петр Порошенко не зря перенес голосование за антикоррупционный суд на 2018 год".

"Теперь суд не сможет заработать ранее 2019 года, поскольку в этом году не предусмотрено его финансирование из бюджета. Таким образом, Порошенко еще на год "выбил" отсрочку конкретных судебных приговоров против его окружения", — пояснил аналитик.

Наконец, в-третьих, по словам Корнейчука, "Западу надо показывать и своим избирателям, что создается хоть какой-то механизм контроля за выделяемыми Украине деньгами. Которые, как показывает практика, просто исчезают".

Напомним, ранее президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда в Украине. Порошенко заявлял, что в законопроекте учтены ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, предусматриваются отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности.

Однако общественные антикоррупционные организации предложили Порошенко отозвать законопроект и доработать его, так как считают, что проект не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии.