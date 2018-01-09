Обвал гривны: не сегодня, так завтра или… послезавтра

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

До 2014 года объем запасов валюты у населения Украины оценивался в 150-200 млрд. долларов. С учетом нынешней политики власти, эти сбережения изымаются любыми способами и фактически это последний ресурс, который удерживает национальную валюту от резкого обвала. Впрочем, объем долгов, которые набрала страна и ее частный сектор, очень скоро истощит эту "заначку" и тогда гривну ждет резкое обесценивание.

В этом обзоре я осмелюсь привести лишь некоторые факты и цифры, которые свидетельствуют, что сценарий краха украинской денежной единицы не за горами. Но и их довольно, чтобы убедиться, что Украина благодаря пресловутому евровыбору в 2014 году утрачивает ныне остатки политического и экономического суверенитета. Что, в частности, демонстрирует обесценивание гривны. И процесс этот, увы, еще не достиг своего дна.

В 2018 году, по оценке экс-министра экономики Виктора Суслова, корпоративный сектор украинской экономики до конца года должен погасить более 51 млрд. долларов долгов. В пересчете по текущему курсу, чтобы выкупить такой объем валюты на внутреннем рынке должникам потребуется около 1,5 трлн. гривен. Притом, что совокупный объем денежной массы ныне чуть более одного триллиона. Такой дисбаланс с точки зрения экономики означает одно – курс гривны завышен. И чтобы его выровнять даже по показателю выплаты корпоративных долгов курс нужно опустить в полтора раза. Однако, как известно, кроме корпоративных долгов, которые по данным того же Виктора Суслова, растут невиданными темпами, за два года прибавка в 20 млрд. долларов, Украине в новом году нужно выплатить около 9 млрд. долларов госдолгов. Причем уже очевидно, что МВФ подставлять плечо не намерен.

Выкручиваться можно исключительно набирая кредиты у частников под невиданные проценты. Так евробонды, которые сегодня выпускает в оборот Киев, продаются на внешних рынках заимствования под 7,25 и выше процентов. Чтобы их реально в дальнейшем отдавать, Украине нужно демонстрировать невиданный экономический рост. Чего, естественно, нет и точно в ближайшие десять-двадцать лет, не будет. Киев ныне строит финансовую пирамиду сродни греческой. С единственной разницей: в отличие от Афин, бремя выплат которых взял на себя Брюссель, нам никто не поможет. Собственно, последняя программа кредитования МВФ непублично затевалась не для того, чтобы поддержать украинскую экономику, которая уже в 2014, с лишением опоры на рынки стран СНГ и прежде всего РФ, была обречена на банкротство. Она была нужна, чтобы западный инвестор с минимальными потерями ушел с украинского рынка. Задача ныне исполнена в полном объеме, а потому и кредитование фактически свернуто.

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Возвращаясь к теме долговых рисков для Киева в 2018 году, благодаря решению Стокгольмского арбитража, нам по долгу Нафтогаза предстоит выплатить Газпрому 2 млрд. долларов за поставленный газ. Дамокловым мечом над гривной по-прежнему висит долг перед РФ в три миллиарда, который взяло на себя правительство Азарова. Сюда же можно отнести требование Стокгольмского суда выкупать у Газпрома ежегодно не менее 4 млрд. кубов газа. Дело в том, что наши закупки российского газа через реверс у европейских посредников все эти годы кредитовались на льготных условиях ЕС. Фактически мы этот газ брали в долг. Но согласится ли на условиях кредитования работать с Киевом Газпром или потребует оплаты живыми деньгами, по-моему, вопрос риторический. А ведь европейская схема кредитования при всех минусах, имела один плюс. Она снижала степень давления Нафтогаза на межбанковский рынок и курс гривны соответственно, когда приходило время конвертации последним гривневых доходов в валюту, чтобы провести закупки газа. Теперь этот фактор снова появится, вследствие необходимости Нафтогаза проводить живые расчеты с Газпромом. Пусть даже и в относительно небольших объемах в сравнении с периодами до 14-го года. Но ведь и межбанк с тех пор просел в объемах на порядок. Так что дополнительный миллиард-полтора долларов покупок для оплаты российского контракта могут существенно давить на межбанк.

Огромным риском для обесценивания нацвалюты стало решение правительства о монетизации с первого января 2018 года жилищно-коммунальных субсидий. Объем выделяемых из госбюджета средств уже в прошлом году приблизился к 100 млрд. гривен. Но ранее они в безналичной форме шли на счета предприятий ЖКХ. Теперь же они будут обналичены через монетизацию. То, что этот безумный шаг в условиях тотальной нищеты населения способен привести к полному банкротству отрасли, похоже, уже мало кого волнует во власти. Ведь, в ситуации, когда в стране уже сложилась традиция не платить за жилищно-коммунальные услуги, о чем свидетельствует уже ныне накопленный населением долг более чем в 30 млрд., монетизация субсидий только усилит эту тенденцию. Выбирая между продуктовым магазином, аптекой, больницей и прочим жизненно необходимым и оплатой счетов ЖКХ, нищий обыватель точно выберет первое. Однако кроме роста долгов перед коммунальщиками такой выброс налички на рынок как минимум резко толкнет цены вверх и станет дополнительным стимулом для обесценивания гривны. И это без учета того, что в преддверии скорой президентской кампании рынок наличных денег уже стал накачиваться всяческими прибавками и надбавками к социальным выплатам типа пенсий. Правда у нынешней власти уже сложилась традиция изымать весь наличный выброс за счет подъема тарифов, отпуска цен на продукты питания и лекарства и т.п., в чем остро нуждается население. Однако эти инструменты снятия давления на гривну имеют свои пределы. Включая оценку роста социальной напряженности в преддверии выборов. Последние судьбоносны для власти не только с точки зрения продолжения грабежа населения, но и потенциала, в случае потери власти оказаться за решеткой. Потому регуляция напряженности в обществе, выпуск пара и все-таки некая финансовая стабильность ой, как нужны нынешнему президенту и партии власти в целом.

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Однако, судя по вышеприведенным фактам, процессы на финансовом рынке страны вот-вот выйдут из-под контроля власти и перейдут в стихию тотального финансового кризиса. В котором и гиперинфляция, и порядковое обесценивание гривны, и публичный дефолт становятся все более реальными и близкими по времени явлениями.

Наряду с этим в общественное мышление "вдувается" рядом провластных экспертов такая простая и полезная мысль, что избежать банкротства страна может. И очень просто: передав кредиторам в качестве погашения долгов страны часть земель сельхозназначения и часть лесных угодий страны. Случайно ли в медийное пространство идут такие вбросы или это целенаправленная компания, которая предваряет реальный сценарий событий, покажет время. Одно можно точно утверждать, что международные кредиторы о своих интересах в Украине позаботятся. Платить же за долги власти и корпоративного сектора будут простые люди.