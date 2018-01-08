Появилось новое доказательство демографического кризиса в стране

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

Наибольшей сложностью для выпускников школ в 2018 году станет то, что для поступления на бюджетные места теперь необходимо сдать внешнее независимое оценивание (ВНО) по фиксированным конкурсным предметам.

Вместе с тем количество самих выпускников уменьшается с каждым годом. А в 2018 году последний звонок прозвучит для 200 тысяч украинских абитуриентов. В Министерстве образования и науки утверждают, что это пик демографического кризиса.

Проблему сокращения количества абитуриентов и внедрение новой модели ВНО в эфире радиостанции Голос столицы проанализировал директор департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины Олег Шаров.

(текст публикуется на языке оригинала)

У чому основна складність таких новацій із ЗНО?

— Я б не сказав би, що існує така вже велика складність. Насправді кажучи, те, що тепер предмети ЗНО фіксовані, з одного боку, створює додаткові можливості, тому що можна уникнути ситуації, коли впродовж кількох попередніх років кожний університет встановлював свої предмети, і щоб вступити на одну і ту ж спеціальність до різних університетів доводилося мати різні комплекти предметів ЗНО. З іншого боку, звичайно, коли цей перелік фіксований, то для більшості він буде більш зручний, а для когось, для окремого вступника, він може виявитися менш зручний.

На практиці як все відбувається? Чи зможуть батьки разом із майбутнім абітурієнтом прийти до вишу і подивитися перелік тих предметів, з яких готуватися до ЗНО?

— Практично всі заклади вищої освіти, відповідно до умов прийому, до 31 грудня розмістили на своїх сайтах правила прийому до відповідних закладів вищої освіти на 2018 рік. А вже зараз вступники можуть зайти на ті сайти, подивитися ці переліки конкурсних предметів на різні конкурсні пропозиції і орієнтуватися щодо вибору відповідних предметів. Можливо з тим, де предмети розташували, правила прийому, зараз під час новорічних свят є якість складнощі, маю на увазі, з читанням того чи іншого сайту. Я переконаний, що за кілька днів це буде подолано, і всі зможуть отримати абсолютно повну інформацію по абсолютно всіх закладах вищої освіти.

Для тих, хто закінчує бакалаврат цього року і вступає до магістратури, щось зміниться?

— Є такі зміни. Ці зміни стосуються, з одного боку, тих, хто вступає на спеціальності "право" і "міжнародне право", де буде продовжено вже не у якості експерименту, а в якості постійно діючої системи, складання єдиного фахового вступного випробування, яке складається з тесту з права і тесту з загальних навчальних правничих компетентностей. Також вступникам як на ці дві спеціальності, так і на низку інших гуманітарних спеціальностей, перелік яких є в умовах прийому на 2018 рік, потрібно буде складати єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови також з використанням технології ЗНО.

Коли в нас запрацює така система, коли можна від початку обирати ту компанію, де ти хочеш працювати або напрямок, в якому ти хочеш жити, і відповідно до цього орієнтуватися на виш?

— Я вас розумію, думаю, що це питання, на яке не існує відповіді не те, що в масштабах України, а в масштабах усього світу. Світ сьогодні змінюється швидко. Дуже швидко. В той час, коли людина закінчує школу, вступає до закладу вищої освіти, значна частина з тих компаній, які у майбутньому будуть існувати і пропонувати робочі місця, через п'ять років може ще не існувати. А чимала частина тих компаній, які наразі пропонують робочі місця, може мати зовсім інший вигляд, іншу структуру, інші назви та інші штати за п'ять років. Сьогоднішній світ дуже і дуже динамічний. Його динамічність збільшується. Якщо сто років тому людина могла прогнозувати і планувати свою кар'єру на багато років вперед, можливо, на весь період своєї трудової діяльності, то сьогодні кожна молода людина повинна розуміти, що їй неодноразово доведеться під час свого трудового життя змінювати і роботу, і професію.

Наскільки на такий запит мобільності відповідають українські виші?

— По-різному. Є заклади вищої освіти, які більш мобільні, є заклади вищої освіти, які більш консервативні. Але в будь-якому випадку вони всі знають, що повинні ставати більш гнучкими, змінюватися. Ці завдання перед ними поставлені як відповідно до закону України про вищу освіту, так і угодою про асоціацію між Україною та ЄС. І наші заклади вищої освіти, звичайно, кожний у своєму темпі, просуваються у цьому напрямі. Кожен наш заклад вищої освіти прагне відповідати потребам і викликам суспільства. Звичайно, у когось це виходить швидше, у когось повільніше.

У Міносвіти стверджують, що зараз настав пік демографічної кризи. Чи були показники нижчими колись? І що це означає?

— Я не став би, чесно кажучи, робити порівняння, у якому році більше шансів для вступників, хоча вочевидь, що кількість бюджетних місць скорочується більш повільно, ніж скорочується контингент вступників. Але відповідно до демографії, у 2001 році Україна пройшла мінімум народжуваності, після чого вона почала потрошку, може, зовсім невеликими темпами, але все-таки відновлюватися. І оскільки в 2001 році була найменша народжуваність, то відповідно, в 2018 році буде і найменша кількість випускників 11 класів. Цифра буде порівняна з 200 тисячами, остаточну цифру органи державної статистики оприлюднять у січні.

Чи готують виші програми заохочення для підлітків щодо фахів, яким навчають саме в цьому виші, якісь курси? РИА Новости Украина Демографическая ситуация: как сократилось население Украины за 10 лет

— Такі курси, різноманітні програми підготовки до вступу, які зокрема передбачають і серйозну професійну орієнтацію, є сьогодні у більшості закладів вищої освіти. Причому різного рівня: як для учнів 9-х класів, так і для учнів 11-х класів. Це абсолютно нормальна сьогодні практика. Звичайно, в одних університетах такі курси і такі програми є більш масштабними, в інших — менш масштабними, десь більше в них потреба, десь — менша. Але таких пропозицій достатньо багато, і сьогоднішні старшокласники таким чином мають можливості зорієнтуватися, свідомо вибрати свою професію і свій фах, принаймні, для початку свого трудового життя. Ми розраховуємо, що це має збільшувати кількість молоді, яка дійсно працюватиме за фахом по закінченню навчальних закладів.

Топ-п'ять найпопулярніших вишів у 2018 році залишиться незмінним? Назвіть їх?

— Ви знаєте, перелік практично не змінюється рік від року. Я думаю, що у мене немає ніяких підстав вважати, що як в 2018, так і у кілька найближчих років ті декілька найбільш популярних університетів в Україні зміняться. Швидше за все, вони залишаться тими ж. До їх числа належать класичні економічні університети Києва, Львова, Одеси, Харкова, Дніпра.

Кілька практичних порад для тих, хто цього року вступатиме до вишу.

— Я думаю, перша і найголовніша порада — це визначитися з тією спеціальністю, за якою бажаєте здобути освіту, або, можливо, з кількома спеціальностями, бо заяву можна подавати до чотирьох спеціальностей. На підставі цього визначитися, які саме предмети ЗНО необхідно складати, підготуватися до цього, за можливості, взяти участь у пробному тестуванні і серйозно вкластися часом, зусиллями у підготовку до самого ЗНО. Бо слід розуміти, що в першу чергу ЗНО дозволяє державі обрати найкращих вступників на бюджетні місця. А ті, хто складають гірше, на жаль, потрапляють на місця контрактні.

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К слову, аналитик аналитического центра CEDOS Егор Стадный считает, что лучшие выпускники школ даже не пытаются поступать в украинские вузы.

А политический консультант, политтехнолог Анне Быкова полагает, что политики используют школы для влияния на родителей учащихся.