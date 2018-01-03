Из Львова: что будет с гривной в 2018 году. Возьмем карты Таро?

РИА Новости Украина

Колебания курса доллара в преддверии новогодне-рождественских праздников – дело обычное. Впрочем, после длительной курсовой стабильности внезапное падение гривны в декабре пощекотало нервы украинцам. К счастью, обошлось без паники и очередей у обменников. Продолжится ли девальвация в январе, вернется ли курс к прежним значениям, и что будет с гривной в 2018-м, – Марьяна Билозир расспросила у экспертов.

Декабрьская девальвация – сезонный фактор, говорит директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин. В конце года движение денег оживляется: большинство компаний и государство закрывают свои бюджеты, происходят расчеты по международным сделкам, выплата премий, "тринадцатых" зарплат, повышение пенсий.

В декабре оборот наличности также пополнили работники, которые массово возвращались домой, вызвав километровые очереди на границе. Получив доход, в преддверии зимних праздников население с гораздо большим интересом, чем когда-либо тратит деньги. Это, к слову, подталкивает не только девальвацию, но и инфляцию.

"Обычно под конец года растет импорт, закупки разнообразных энергетических ресурсов, это также нужно иметь в виду. Под конец года также растут разнообразные выплаты работникам. Вот объявлено, что пенсионеры получат две пенсии. Это достаточно значимые суммы, которые вливаются в распоряжение граждан, выходят на наличный рынок и могут давить на гривну. Ну, и не забывайте, что, несмотря на хорошие отчеты правительства, пока экономическая динамика не является весьма положительной. Более того, если мы посмотрим на динамику промышленного производства, то в лучшем случае она покажет нулевой результат (за 9 месяцев было небольшое падение), а именно промышленность у нас является одной из сфер, которая привлекает валютные ресурсы. Соответственно, предложение долларов на межбанковской бирже уменьшается, спрос на них растет, и это приводит к девальвации", – объясняет эксперт.

Были и другие факторы, повлиявшие на спрос и предложение, среди них – рост стоимости газа на мировых рынках, длинные выходные в связи с рождественскими праздниками. Также сам по себе растущий курс начал привлекать спекулянтов для покупок, отметил Андрей Шевчишин, старший аналитик ГК FOREX CLUB.

Так, на наличном рынке доллар с 26,92 грн в конце ноября, в декабре подскочил до 28,20 грн. В течение последней недели курс немного откатился. За месяц по официальному курсу национальная валюта подешевела относительно доллара на 3,8%.

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В новом году, прогнозируют эксперты, девальвация продолжится и даже может ускориться. В январе и феврале давление на курс будет связано с длительными выходными и необходимостью закупать энергоресурсы. В этот период доллар может достичь 30 грн, предусмотренных в госбюджете-2018. Впрочем, с наступлением тепла начнет таять".

"Девальвация, скорее всего, в январе ускорится. Я не удивлюсь, если курс будет 30 и даже 31 грн. Зато потом в весенне-летние месяцы мы снова сможем увидеть укрепление гривны", – отметил Василий Юрчишин.

Надеяться, что весной гривна вернется к уровню 27 за доллар – не стоит, говорит эксперт, но в том, что по сравнению с февралем, курс национальной валюты укрепится – сомнений нет, ведь и здесь сработает сезонный фактор.

"Как правило, весной и летом национальная валюта чувствует себя лучше, чем в осенне-зимний период. Поэтому после январско-февральского ослабления курса 30-31 грн за доллар, я думаю, курс вернется до уровня 28-28,5 грн. Такой "холмик" мы будем иметь в первые месяцы следующего года", – прогнозирует эксперт.

В 2018 году резкий и значительный рост курса маловероятен. В то же время, нет и оснований надеяться, что национальная валюта укрепится или хотя бы стабилизируется. Для этого, утверждают экономисты, обязательной предпосылкой станет рост национальной экономики хотя бы на 5-7%. В правительстве же, пока, путей улучшения экономической динамики не видят – в бюджете-2018 записали рост ВВП на 3%. Этого не достаточно даже, чтобы сглаживать сезонные колебания.

"У нас достаточно высокое долговое обязательство, а учитывая, что высока вероятность того, что в ближайшее время мы ни одного транша МВФ не получим, валютные резервы не будут чувствовать себя уверенно. Импорт сейчас растет более высокими темпами, чем экспорт, это не может быть фактором долгосрочной устойчивости национальной валюты", – объясняет Василий Юрчишин.

Главными вопросами остаются судебные иски в международные суды Нафтогаза, в деле Януковича, "Приватбанка", могут увеличить размер госдолга. Впереди также большие выплаты МВФ и по еврооблигациям. Это будет создавать дополнительное давление на курс.

Экономическое оживление происходит, но очень медленно, и не может влиять на стабилизацию гривны, говорит Ростислав Славьюк, доктор экономических наук, заведующий кафедрой банковского дела Львовского института Университета банковского дела. Поэтому в 2018-м гривна сразу реагировать на сезонные факторы, выплаты МВФ и по еврооблигациям, закупку нефтепродуктов. Единственным стабилизирующим фактором, определенный экспорт, могут стать реформы. На следующий год запланирована приватизация, медицинская реформа, возможен запуск рынка земли.

"Если Правительство и Президент проявят полноценную волю, то мы имеем шансы на более высокие темпы роста. Если до лета сподобятся на сдвиг в смысле реформ, то в таком случае можно говорить, что у нас появится амортизатор, который все же не допустит такого колебания курса гривны и даст надежду людям, вырастут доходы и, соответственно, не будет беготни за долларом", – отметил Ростислав Славьюк.

Эксперт прогнозирует, что при условии начала реформ, в следующем году курс будет находиться в коридоре 28 грн за доллар. В FOREX CLUB оценивают средний годовой курс на уровне 29 грн за доллар, с диапазоном колебаний 27,5-30,3 грн.