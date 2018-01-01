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    Общество

    Минимальная зарплата с 1 января повышается на 523 гривны

    (обновлено: )31810
    В Украине с первого января повышается минимальная зарплата и увеличиваются социальные минимумы для детей, инвалидов и нетрудоспособных лиц.
    Купюры гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В Украине с 1 января 2018 года минимальная заработная плата увеличивается до 3723 гривен, повышение составляет 523 гривны.

    Флаги разных стран мира
    SONNY TUMBELAKA / AFP
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    Размер минимальной зарплаты заложен в государственном бюджете на 2018 год: "Установить в 2018 году минимальную заработную плату в месячном размере с 1 января – 3723 гривни, в почасовом размере – 22,41 гривни", – говорится в документе.

    Кроме того, что в 2018 году уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи согласно Закону Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" в соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет:

    для трудоспособных лиц – 21%,

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    для детей – 85%,

    для лиц, которые потеряли работоспособность, и инвалидов – 100% соответствующего прожиточного минимума.

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