Безвиз, прощай! Бортник: главное достижение власти - пшик

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В Европейском Союзе могут пересмотреть правила въезда в Шенгенскую зону для граждан стран, которые имеют безвизовый режим. Нововведениями могут ввести дополнительную проверку стоимостью 7 евро. Такое решение приняли послы Евросоюза, теперь его должны рассмотреть Европарламент и Совет ЕС.

Если изменения получат поддержку, то путников обяжут заполнять анкету на специальном сайте максимум за 96 часов до путешествия. Данные из анкеты будут проверять в базах ЕС и Интерпола, и уже по результатам этой проверки будут выдавать разрешение на въезд, которое будет действовать три года.

Политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник констатировал ужесточение визового режима между ЕС и Украиной.

"Сегодня ЕС фактически признал определенный провал политики безвизового режима со странами мира, в том числе и Украины. Готовится к внедрению ослабленный новый визовый режим. То, что украинцам придется платить по 7 евро за въезд в ЕС — это одно. Гораздо больше волнует обязательная регистрация и получение разрешения на посещение Евросоюза. По сути, в той или иной мере возвращается визовый режим. Таким образом, ЕС жестко реагирует на миграционные кризисы. Кроме того, Европа пытается таким образом заработать деньги на поддержание системы контроля над внешними границами и заодно обеспечит свою безопасность", — говорит политолог.

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По словам Бортника, решение Евросоюза наносит серьезный удар по политическим обещаниям украинской власти.

"Ведь на глазах украинцев обещанный либерализированный визовый режим превращается в обычный визовый. Вместе с тем, нововведения вступают в силу с 2020-го года, уже после того, как в Украине пройдут выборы. Серьезно это на электоральную компанию не повлияет. Впрочем, решение ЕС является маркером того, что едва ли не единственное выполненное обещание власти по факту оказалось «пшиком». Понятно, что сейчас руководство страны постарается лишний раз не напоминать украинцам, что теперь они не смогут так просто ездить в Европу. Ведь тех, кто привык постоянно ездить в ЕС на заработки европейская система, скорее всего, будет блокировать", — резюмировал Бортник.