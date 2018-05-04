Корнейчук: Европа распахнула "безвизовые двери" и поспешила их прикрыть

РИА Новости Украина

В Европейском Союзе могут пересмотреть правила въезда в Шенгенскую зону для граждан стран, которые имеют безвизовый режим; среди них и украинцы.

Нововведениями могут ввести дополнительную проверку стоимостью 7 евро. Такое решение приняли послы Евросоюза, теперь его должны рассмотреть Европарламент и Совет ЕС.

"Если изменения получат поддержку, то путников обяжут заполнять анкету на специальном сайте максимум за 96 часов до путешествия. Данные из анкеты будут проверять в базах ЕС и Интерпола, и уже по результатам этой проверки будут выдавать разрешение на въезд, которое будет действовать три года", – говорится в сообщении.

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СМИ начали раскручивать информацию о том, что, несмотря на безвизовый режим с ЕС, украинцы должны будут получать справку о разрешении на въезд. Она будет выдаваться на три года и стоить 7 евро, отмечает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Для многих такая новость стала громом среди ясного безвизового неба, добавляет он.

"Но я хочу напомнить: Украина вообще получила "безвиз" с ЕС в 2017-м только после того, к евродипломаты прописали два ключевых механизма против нелегалов из нашей страны", – пишет аналитик на своей странице в Facebook.

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Первый – получение вот таких разрешений на въезд, где человека проверяют по всем базам ЕС, подчеркивает Корнейчук, второй – досрочная приостановка безвизового режима по инициативе Еврокомиссии или одной из стран, входящей в ЕС.

"А что – кто-то поверил словам Порошенко о том, что Европа просто так распахнула нам безвизовые двери? Это же из серии "Вся Европа сплотилась с нами против российской агрессии"…", – подытожил политэксперт.