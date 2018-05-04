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    Корнейчук: Европа распахнула "безвизовые двери" и поспешила их прикрыть

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    Европа открывает для украинцев свои границы (777)

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    Украина получила либерализацию визового режима с Евросоюзом в 2017-ом только после того, как евродипломаты прописали два ключевых механизма против нелегалов, в том числе из Украины, напоминает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Флаги Украины и ЕС
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    В Европейском Союзе могут пересмотреть правила въезда в Шенгенскую зону для граждан стран, которые имеют безвизовый режим; среди них и украинцы. 

    Нововведениями могут ввести дополнительную проверку стоимостью 7 евро. Такое решение приняли послы Евросоюза, теперь его должны рассмотреть Европарламент и Совет ЕС. 

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    "Если изменения получат поддержку, то путников обяжут заполнять анкету на специальном сайте максимум за 96 часов до путешествия. Данные из анкеты будут проверять в базах ЕС и Интерпола, и уже по результатам этой проверки будут выдавать разрешение на въезд, которое будет действовать три года", – говорится в сообщении.

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    СМИ начали раскручивать информацию о том, что, несмотря на безвизовый режим с ЕС, украинцы должны будут получать справку о разрешении на въезд. Она будет выдаваться на три года и стоить 7 евро, отмечает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    Для многих такая новость стала громом среди ясного безвизового неба, добавляет он. 

    "Но я хочу напомнить: Украина вообще получила "безвиз" с ЕС в 2017-м только после того, к евродипломаты прописали два ключевых механизма против нелегалов из нашей страны", – пишет аналитик на своей странице в Facebook.

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    Первый – получение вот таких разрешений на въезд, где человека проверяют по всем базам ЕС, подчеркивает Корнейчук, второй – досрочная приостановка безвизового режима по инициативе Еврокомиссии или одной из стран, входящей в ЕС.

    что – кто-то поверил словам Порошенко о том, что Европа просто так распахнула нам безвизовые двери? Это же из серии "Вся Европа сплотилась с нами против российской агрессии"…", – подытожил политэксперт.  

    Facebook Дмитрия Корнейчука
    Комментарий Дмитрия Корнейчука о безвизе
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