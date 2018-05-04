Изменения в безвизе. Как это работает для украинцев?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Евросоюзе планируют изменить правила безвизового режима. Теперь еврочиновниками предлагается, что перед тем, как отправиться в страны Шенгенской зоны, туристу нужно будет заполнить онлайн-анкету. Стоимость обработки такого заявления составит 7 евро, а разрешение на въезд будет действовать три года. Дети до 12 лет будут проходить авторизацию бесплатно.

Как предлагают еврочиновники, в анкете нужно будет указать паспортные данные, цель поездки (выбрав из предполагаемых вариантов), а также указать на своё образование. И ответить на вопросы, типа: "Бывали ли вы в странах с повышенным уровнем террористической угрозы или в зонах вооруженного конфликта?", "Совершали ли Вы криминальные преступления за последние 10 лет, если да, то в каких странах?". И только на основании оформления такого разрешения путешественника пропустят на территорию Евросоюза.

Нововведение прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт аналитического центра Общественной организации "Европа без Барьеров" Екатерина Кульчицкая.

(текст публикуется на языке оригинала)

На Вашу думку, чому чиновники Європейського союзу хочуть змінити правила в'їзду до країн Шенгенської зони?

— Дійсно, ці терористичні загрози, які були, були викликані тим, що, по-перше, з багатьма країнами ЄС, Шенгенська зона має безвізовий режим, а з іншого боку, наразі ЄС, зокрема країни Шенгенської зони, не мають єдиної бази даних щодо осіб, наприклад, скільки часу кожна особа перебуває на території Шенгену. Мабуть, ви неодноразово бачили, як коли ви в'їжджаєте, то вам перевіряють штампи під паспорти. Дивляться, скільки ви часу перебували в країнах ЄС, чи не перевищили за 90 днів. Наразі нема такої єдиної інформаційної бази, системи, в якій можна було б це автоматично порахувати. Тому кожен раз, коли українець чи громадянин будь-якої іншої країни, безвізової, чи ні, в'їжджає до Шенгенської зони, то потрібно вручну проводити підрахунок кількості днів.

uacrisis.org Эксперт аналитического центра общественной организации "Европа без барьеров" Екатерина Кульчицкая

Тобто те що вони сканують паспорт, це не означає, що все автоматично підраховується?

— Так. Ви на це не звертаєте увагу, але якщо людина перетинає кордон, наприклад, однієї країни, тоді ця інформація може бути. Але якщо людина перетинає кордони різних країн, наприклад, ви в'їжджали один раз в Польщу, другий раз в Італію літаком, третій раз взагалі летіли в Ісландію, то тоді треба роздивитися ці штампи. І зазвичай у людини їх не дуже багато. Тобто можна чітко побачити останню дату в'їзду, наприклад, і подивитися, що це, наприклад, було доволі давно. І подивитися, наприклад, що цих штампів не півпаспорта, а, наприклад, п'ять, і вони не на дуже велику кількість днів. Тобто прикордонники, це їх робота, звикли до цього і те, що вони роблять, вам може здаватися, що це доволі швидко, але це їх робота, щоб вони робили це швидко. І для того, щоб убезпечити себе, по-перше, від помилок, тому що помилки трапляються, не завжди прикордонники можуть чітко відрізнити підроблений штамп від непідробленого. По-друге, для того щоб убезпечити себе від певних осіб, які наприклад порушували раніше законодавство, які наприклад мали несплачені борги по штрафам в різних країнах, а це, до речі, може бути доволі актуально для тих українців, які ніколи не платили за проїзд, а як тільки отримували якесь там попередження про штраф, чи необхідність сплати штрафу, виїжджали з країни і забували про це.

Читайте также: Визовый безвиз. Оботритесь после плевка

І також це стосується тих осіб, яким, наприклад, було заборонено в'їзд, у яких була депортація. Які, наприклад, перевищували термін перебування. Всі ці особи будуть автоматично, якщо їм заборонено в'їзд, отримувати відмову в авторизації. А абсолютна більшість осіб, я думаю, більше 99% будуть отримувати погодження. І це погодження буде відбуватися доволі швидко. Тобто це не те, що ви віддаєте в візовий центр, там десять днів його розглядають, до вас дзвонять, просять донести якісь документи. Ні, ця система, орієнтована саме на те, щоб цей дозвіл видавався якомога швидше, на автоматичній основі, тобто залучав якомога менше людських ресурсів, а у випадку, якщо людина дійсно має якісь порушення, має якісь попередні проблеми в візовій історії, то тоді вже має підключитися до цієї анкети конкретна людина, і перевіряти, робити запити, чи дійсно це ця людина, а не просто співпадіння по прізвищам. Бо всяке може бути. І для таких людей, яких буде неймовірно мало, зважаючи на те, що це має бути дуже таке виключне співпадіння, щодо них будуть робитися додаткові перевірки. Тобто вони будуть, можливо, навіть і запрошені на співбесіду. Але знову ж таки, повторююсь, що цих людей буде дуже мало.

Який термін відведено на розгляд таких от перевірок цих анкет?

— Коли я, наприклад, була в різних установах європейських, коли вони пояснювали про цю систему, то казали про те, що вона може давати відповідь як і за хвилину, так і за 15 хвилин. І я думаю, що це буде дуже сильно залежати від того, хто буде надавати ці послуги, наразі у нас ще є час на те, щоб вони вдосконалили цю систему, приблизно до 2021 року. І наскільки вони обіцяють, звичайний подорожуючий, який не мав ніяких проблем, буде отримувати цей дозвіл протягом наступних 15 хвилин. І цей дозвіл буде тривати протягом трьох років. Тобто ця авторизація є суто в електронній формі і вона є доволі швидкою, непотрібно прикладати якісь документи.

Чи не розглядаєте ви це все одно трохи зміненим, але тим самим варіантом візового режиму?

— Ні, я це не розглядаю варіантом візового режиму, але я розглядаю це як варіант, ускладнення для громадян безвізових країн, до яких відноситься і Україна в тому числі. Через те що наразі в нашому світі не так безпечно, як ми би хотіли, і ЄС дивиться на схожі системи. Наприклад, в США діє система Еста і вона відповідно дозволяє громадянам безвізових країн через таку саму авторизацію, яка коштує дорожче — 14 доларів, і вона діє всього два роки, також поїхати до США. Ті самі громадяни ЄС, які їздять до США, мають обов'язково пройти цю авторизацію.

Читайте также: США "сливают" Порошенко. Кто новый фаворит Белого дома?

Для Шенгенської зони всі країни, що мають безвізовий режим, будуть проходити таку авторизацію?

— Так. Звичайно. Це буде не якесь виняткове правило для Грузії, чи України, чи Молдови, це буде стосуватися всіх без винятку безвізових країн. І в цьому якраз є великий плюс для ЄС, тобто з одного боку, вони зможуть контролювати кількість дій в'їзду. Вони зможуть контролювати тих осіб, які будуть до них в'їжджати, перевіряти, чи ці особи дійсно для них не складають небезпеку. А з іншого боку, вони зможуть непогано поповнити свій бюджет, тому що кількість відвідувачів безвізових країн у них є дуже суттєвою. Особливо це стосується, наприклад, не України, а тих самих великих країн, наприклад, США, і якщо кожна людина за три роки буде сплачувати приблизно сім євро, для бюджету ЄС ця сума буде непоганим підґрунтям.

Навіщо в цій системі питання на кшталт, чи відвідувала людина країни з підвищеним рівнем терористичної загрози, чи зони військових дій?

— Це перевіряється по базам, які є доступними для ЄС. Тобто якщо в ЄС буде база даних, яка буде стосуватися, а вона буде, наприклад, порушень міграційного законодавства, а ви будете вказувати, що ви не скоювали ніяких правопорушень на території ЄС, то звичайно, скоріше за все, вам буде відмовлено, якщо ви, тим більше, дали негативну відповідь на це питання і у вас, наприклад, була відмова у в'їзді.

Чи стосуватиметься таке заповнення анкети тих громадян, у яких є шенгенська віза, багаторічна, мультивіза?

— Тих, хто має свої візи в паспортах, ця система не буде стосуватися. Це стосується лише власників біометричних паспортів в Україні, тих хто користується безвізом. Фактично це всі трудові мігранти, або люди, які мають дозвіл на проживання в країнах ЄС, всіх них не стосується ця система. Вона стосується лише тих громадян України і інших країн безвізу, які користуються своїми біометричними паспортами. А введення авторизації, скоріше за все, відбудеться в 2021 році. За даними “Європейської правди”, там буде поступове введення. Тобто спочатку буде введена ця система в аеропортах, а вже потім в наземний транспорт. Тобто в 2021 році, скоріше за все, для тих осіб, які наприклад їздять машиною, або автобусом.