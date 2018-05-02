Визовый безвиз. Оботритесь после плевка

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Послы стран ЕС поддержали введение европейской системы информации о поездках и разрешений (ETIAS), сообщается на сайте Совета Европейского Союза. Единая общеевропейская система позволит проводить предварительную проверку граждан третьих стран, которые пытаются въехать в Шенгенскую зону по условиям безвизового режима.

Ожидается, что это будет способствовать повышению внутренней безопасности, предотвращению нелегальной иммиграции, охране общественного здоровья и уменьшению задержек на границах путем выявления лиц, которые могут представлять риск в одной из этих областей, прежде чем они прибудут на внешние границы ЕС.

Лицам, которые путешествуют без виз, необходимо будет получить предварительное разрешение на поездку. Для этого они должны заранее заполнить заявление-анкету через Интернет. Стоимость такого документа составит 7 евро. Изначально планировалось, что въезд в Шенген зоны будет стоить 5 евро.

Политолог-международник Владимир Воля считает, что введение спецразрешенией на въезд в Европейский союз прежде всего связано с финансовым положение ЕС.

"Верстается новый семилетний бюджет, существуют большие проблемы с выходом Британии из Евросоюза, поэтому очень жарко дискутируется вопрос о повышении взноса для оставшихся государств, чтобы оставить расходную часть бюджета на прежнем уровне, а возможно даже ее увеличить в связи с совместными оборонными программами. Поэтому, я думаю, что спецразрешение может быть таким дополнительным источником пополнения бюджета Евросоюза", — пояснил РИА Новости Украина Владимир Воля.

Учет и контроль

Предоставленная информация будет проходить автоматически проверку по базам данных ЕС и Интерпола, чтобы определить, существуют ли основания для отказа в разрешении на проезд. При отсутствии запретов или замечаний, разрешение на въезд будет выдаваться автоматически.

Если возникнут подозрения или информация потребует дополнительного анализа, то заявка будет обрабатываться вручную компетентными органами. В любом случае, срок рассмотрения информации с вынесением соответствующего решения не будет превышать 96 часов.

Разрешение на въезд будет действовать три года или до окончания срока действия заграничного паспорта или другого документа, зарегистрированного при оформлении заявки, в зависимости от того, что произойдет раньше. Однако его наличие не означает автоматического права на въезд в страны Шенгена — окончательное решение будет принимать пограничник.

Сначала система заработает в аэропортах и морских пунктах пропуска. Перед посадкой на борт авиакомпании и морские перевозчики должны проверить наличие действительного разрешения у лиц для которых они предусмотрены. Через три года с начала работы системы это обязательство также будет применяться к международным автобусных перевозчиков.

Для того, чтобы новые правила вступили в силу, их еще должен поддержать Европейский парламент и утвердить и Совет ЕС.

Визовый режим вернулся

В вводящихся спецразрешениях важны две вещи. Во-первых, их выдача будет регламентироваться текущими инструкциями и директивами ЕС, и вне заключенных межгосударственных соглашений. Во-вторых, факт наличия разрешения на въезд не означает автоматически права на въезд — окончательное решение может принять любой конкретный сотрудник погранслужбы, таможни, а в перспективе, возможно, и полиции. Естественно, ссылаясь на соответствующие пункты из инструкций и директив.

"По большому счету можно говорить о том, что визовый режим вернулся, только под другим названием. И вопрос не в 7-ми евро. А вопрос в том, что теперь человеку необходимо будет заполнять специальную анкету на сайте, получать электронное разрешение — просто он будет получать не визу в паспорт, а электронное разрешение, без которого тоже не сможет попасть в европейский союз, ему может быть отказано. Такой модернизированный визовый режим сегодня Европейский союз возвращает. Но это касается не только Украины, но и всех других стран, с которыми у ЕС безвизовые соглашения и либерализированные визовые режимы", — пояснил РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его мнению, введение спецразрешений связано с миграционным кризисом в ЕС и наплывом сирийских, ливийских, афганских беженцев.

"И это связано с тем, что ЕС банально пытается заработать. Ежегодно границы ЕС пересекают десятки миллионов человек, используя и тот же безвизовый режим. И таким образом, с одной стороны ЕС получит право не принимать или не впускать к себе граждан из тех или иных стран, а с другой стороны, он еще раз заработает на тех людях, которые посещают страны Шенгенского соглашения. Вот чем это диктуется. По большому счету мы можем сказать, что на смену "железному занавесу", визовому занавесу, сегодня приходит "шелковый занавес", то есть административный занавес, когда при номинальном сохранении безвизового режима, реально визовый режим возвращается. И тем, за что Украина боролась, тем, что власть преподносит как главное достижение, украинцы успеют попользоваться два-три года и потом, к сожалению, уже вернутся к обыденной практике получения разрешений для поездки в страны Шенгенского соглашения", — пояснил Бортник.

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Трудовая миграция не прекратится

Как известно, трудовая миграция с получением безвиза стала для Украины проблемой номер один: квалифицированные кадры массово уезжают в страны Восточной Европы. Однако, по мнению экспертов, введение спецразрешений вряд ли способно остановить миграционный поток.

"Безусловно, введение спецразрешений — это плевок в лицо нашим так называемым "еврооптимистам", которые ради 90-дневного туристического безвиза сменили геополитический вектор Украины, положили экономику страны, потеряли территории, людей, а теперь это унизительное испрашивание разрешений еще и за 7 евро, еще и если пограничник не захочет тебя пустить… Безусловно, это показывает отношение к Украине и к украинцам со стороны Европейского союза все-таки как к второсортным. Другое дело, что если бы даже вернули визовый режим, это не остановит поток трудовой миграции, оно может его немножечко уменьшить, но основной фактор — это провальная социально-экономическая политика и пагубный для страны экономический курс", — сказал РИА Новости Украина политолог, руководитель Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его словам, именно избранный украинской властью экономический курс превращает Украину в страну трех "де": деиндустриализации промышленного потенциала, деградации социальной сферы и депопуляции населения.

"По сути, это политика принуждения украинцев к эмиграции. И введение каких-либо ограничительных мер этот поток может сузить, но не остановить. И это надо понимать", — считает Золотарев.

МИД безмолвствует

Недавно Министерство иностранных дел Украины составило перечень рекомендаций для граждан, которые отправятся за границу на майские праздники и в отпуск. Список дополнен возможными форс-мажорными обстоятельствами в международных аэропортах после недавней истории с туристами в Шарм-эль-Шейх в Египте. При этом он практически переложил заботу о спасении утопающих на плечи самих утопающих.

"Важно тщательно планировать свои путешествия, учитывая обстоятельства, которые могут непредсказуемо возникнуть; внимательно выбирать туроператора, получить от него полную информацию по действиям в случае чрезвычайной ситуации, контактные данные компаний и лиц, к которым круглосуточно можно обратиться в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств; внимательно изучить условия контракта о предоставлении туристических услуг; учитывать безопасность в стране, ситуацию в международных аэропортах, через которые будет осуществляться путешествие…", — советуют в украинском МИДе.

После того, как стали известны подробности о введении спецразрешений на въезд в Евросоюз, украинский МИД никак не реагирует на происходящее.

"Очевидно, что у нас МИД способен только на одно — требовать санкций в отношении России и поддакивать на встречах высоких сторон. Защищать национальные интересы этот МИД не способен. По идее, для Министерства иностранных дел в нынешней ситуации должны стать поиск инвестиций, новых рынков для украинских товаров. Но МИД этим не занимается, он занимается болтовней и трескотней. И наше министерство иностранных дел во главе с министром Климкиным напоминает свору фокстерьеров — суетливо и бесполезно", — подытожил Золотарев.