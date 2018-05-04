Рудяков: отмена безвиза для Украины - это только начало

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В ЕС могут пересмотреть правила въезда в Шенгенскую зону для граждан стран, которые имеют безвизовый режим. Нововведениями могут ввести дополнительную проверку стоимостью 7 евро. Такое решение приняли послы Евросоюза, теперь его должны рассмотреть Европарламент и Совет ЕС.

Если изменения получат поддержку, то путников обяжут заполнять анкету на специальном сайте максимум за 96 часов до путешествия. Данные из анкеты будут проверять в базах ЕС и Интерпола, и уже по результатам этой проверки будут выдавать разрешение на въезд, которое будет действовать три года.

По мнению эксперта-международника Павла Рудякова, безвиз, который власть все время называла победой, сегодня можно назвать "победой со слезами на глазах".

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"К сожалению, в Украине мало кто знает, но те вещи, которые сегодня предлагает Евросоюз изначально закладывались в соглашение. В Украине это можно сколько угодно называть безвизом, но по факту это была просто либерализация визового режима. Это решение до последнего откладывалось и было принято только после того, как европейцы разработали механизм приостановку безвиза. Изначально закладывалось, что для тех, кто будет пользоваться привилегией, она будет усложняться", — говорит Рудяков.

По его словам, отмена безвиза коснется и других стран.

"Многие думают, что нововведения коснуться только Украины, но в настоящее время Евросоюз планирует ограничить перемещение для грузин. Последние сильно "ломанулись" в Германию, что спровоцировало рост преступности. Все это дополнительная норма контроля, от которой европейцы не хотят отказываться из-за целого ряда причин, включая внутри украинские", — отмечает Рудяков.

Эксперт уверен, что со стороны Евросоюза будут предприняты у и другие шаги в отношении украинцев.

"Не сомневаюсь, что чиновники ЕС сделают все для того, чтобы усложнить для Украины ее "победный безвиз". В итоге нас фактически вернут к визовому режиму, только в другой упаковке. Власть, в свою очередь, только порадуется тому, что сумела "впарить" украинцам биометрические паспорта, заработав на этом миллионы", — резюмировал Рудяков.