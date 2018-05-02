Лоукостеры в Европу. Авиамаршрутки для заробитчан не сработают

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Увезу тебя в Европу…

Не секрет, что лоукостеры стали активней заходить в Украину только год назад — после того, как здесь начал действовать безвизовые режим с ЕС. О своем выходе на отечественный рынок заявил крупнейший лоукостер — ирландская компания Ryanair. Однако работать в Украине она смогла только спустя год — бюрократические проволочки со стороны киевских чиновников и руководства украинских аэропортов, а также сверх-жадность лоукостера не давала возможность осуществлять вылеты в Украину. В итоге Киев согласился почти на все условия ирландцев и теперь они будут уже этой осенью отправлять украинцев в Европу за небольшие деньги. В частности, из Киева самолеты запустят рейсы по направлению в Барселону, Братиславу, Гданьск, Краков, Лондон Станстед, Познань, Стокгольм, Вильнюс, Варшаву, Вроцлав. Из Львова — в Дюссельдорф, Краков, Лондон Станстед, Мемминген и Варшаву. Планируется, что за год компания будет перевозить 800 тыс. пассажиров.

Вслед за Ryanair подтянулся и венгерский лоукостер WizzAir, который 3 года назад уже закрыл свое украинское представительство — дочернюю компанию "Визз Эйр Украина" из-за убыточности полетов и отказа украинской стороны предоставлять разрешение на перспективные рейсы в угоду авиакомпании "МАУ" Игоря Коломойского. Теперь WizzAir откликнулся на призыв министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна и стал предлагать на украинском рынке все больше рейсов. Аппетиты венгров также можно понять, ведь наплыв заробитчан в Европу явно обогатит европейских бюджетные авиакомапнии. Украинские заробитчане пытается максимально сэкономить время и деньги на поездки домой и обратно в Европу,, поэтому лоукостеры для них — наилучший вариант.

WizzAir подстраивается под гастарбайтеров

Для лоукостеров в Украине именно заробитчане, а не туристы — основной клиент, поэтому именно под них они пытаются выстраивать свое рейсы. Достаточно посмотреть на новые планы WizzAir, чтобы в этом убедиться. В частности, уже 1 июля откроются рейсы из Киева в Германию — в Берлин и Франкфурт (ежедневно). 28 октября самолеты Wizz Air начнут осуществлять полеты в Вену (Австрия). Это также ежедневные рейсы. Стоимость билетов — 29,99 евро в одну сторону с учетом всех налогов и обязательных сборов. С июня венгры намерены увеличить число полетов на линии Львов-Вроцлав до четырех рейсов в неделю. В прошлом году они открыли новые рейсы из Киева в Люблин и Познань. Сейчас Wizz Air является крупнейшей авиакомпанией в аэропорту Киев-Жуляны, которая обеспечивает 35% пассажиропотока воздушной гавани.

Спрос на рейсы венгерского лоукостера настолько высок, что компания решила использовать более вместительный самолет Airbus A321 по сравнению с ныне летающим Airbus A320.

К слову, за германское направление идет особо жесткая борьба, ведь эту страна вскоре может стать для украинцев второй Польшей. Сейчас в Германии работает 140 тыс. украинцев, однако не исключено, что уже в ближайшие годы их количество вырастит в 5 раз — до миллиона человек. Украинцы после безвиза активно изут зарплату повыще, а именно хорошие зарплаты предлагают германские работодатели.

Поэтому не удивительно, что и ирландский лоукостер Ryanair объявил о планах открыть рейс в Германию, а именно в Берлин.

Кроме Берлина, Ryanair будет летать в Барселону (четыре рейса в неделю), Братиславу и Вроцлав (по три), Варшаву (четыре), Краков (три), Познань и Гданськ (по два), Вильнюс и Стокгольм (по три), Лондон (пять). Из Львова лоукостер будет летать в Краков (три рейса), Варшаву (три), Дюссельдорф (три), Мемминген (два) и Лондон (три).

В марте 2018 года Wizz Air открыл сразу три новых маршрута из Львова. 25 марта лоукостер начал регулярные полеты по маршруту Дортмунд-Львов, а 26 марта — выполнил первые рейсы из аэропорта Львов в Катовице и Гданьск.

С 1 мая бюджетник восстановит полеты во Львов из лондонского аэропорта Лутон.

Как видим, лоукостеры намерены возить украинцев не на курортные или туристические места, а в страны и города, где украинцы занимаются бизнесом или работают.

Так, что если украинцу и удастся сходить в Венскую оперу или попить кофе в Братиславе, как обещал президент Порошенко, то только после тяжелого трудового дня.

Политика выкручивания рук

В украинские аэропорты лоукостеры готовы выходить только при специальных условиях. То есть, аэропорт должен предоставить им низкий аэропортовый сбор и прочие низкие расценки на обслуживание. Наибольшим мастером по "выкручиванию" рук оказался Ryanair, который почти год шантажировал Украину уходом, если аэропорты не предоставят "спецтарифы". По данным аналитиков UIF, потери "Борипсоля" от подписания соглашения могут достичь 50 млн долл или 37% от общих доходов "Борисполя".

В апреле 2017 года наименьшие расходы на одного пассажира без расходов на топливо были у Ryanair — 27 долл и Wizzair — 40 долл, тогда как у Lufthansa — 94 долл, AirBerlin — 131 долл. Из 27 долл, которые Ryanair тратит на одного пассажира, 13 долл уходят на аэропортовые и пассажирские сборы. Остальное — затраты на персонал, маркетинг, амортизацию. Не удивительно, что для ирландцев и венгров вопрос стоимости аэропортового сбора является ключевым.

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В некоторых странах города специально компенсируют убытки аэропортов от обслуживания лоукостеров, поскольку рассчитывают на дополнительную прибыль от притока туристов. В случае Украины рассчитывать на приток иностранных туристов вряд ли будет возможно (учитывая статус воюющей страны). Поскольку лоукостеры будут в основном, заниматься транспортировкой заробитчан, то ни город, ни аэропорт от этого много не заработает. Да и низкие цены на билеты подобных компаний скорее являются рекламной приманкой, на которую клюют туристы, которые потом обнаруживают, что цены на билеты не такие уж и низкие.

"При средней цене в 40 евро до Европы самолет не долетит с экономической точки зрения. Он просто не дотянет по топливу. Для этого его нужно дотировать… Просто нужно взять стоимость топлива, разделить на количество мест в самолете по 40 евро и вы поймете, что мы даже не окупаем затраты на топливо. Цена в 19-30 евро — это "акционные" билеты, которые нужно заказывать на полгода вперед. Подобные предложение есть и других компаний, в том числе и не лоукостерских, например в "МАУ". Я в своей жизни никогда не планировал полет на самолете за полгода. У меня такого горизонта планирования нет. Я знаю, что есть такие люди, которые такие полеты планируют, но количество подобных предложений ограничено. Чем ближе дата вылета, тем меньше свободных мест и выше цена. Так работают все лоукостеры", — заявил РИА Новости Украина директор программы "Инфраструктура" Украинского института будущего Владимир Шульмейстер.

Однако подобный горизонт планирования есть у заробитчан. Чаще всего они едут работать на сезон, раз в полгода, поэтому брать подобные билеты им есть резон. Именно они и выигрывают, собственно, и в выигрыше от подобных предложений.