Настоящий лоукост: итальянцы выпустили стоячие кресла для самолетов

Фото boardingarea.com

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Стоячие кресла для самолетов Skyrider 2.0 выпущены итальянской компанией Aviointerior, модель была представлена на прошедшей выставке Aircraft Interiors Expo — 2018 в Гамбурге.

Кресла Skyrider 2.0 представляют собой некое подобие седла, но со спинкой и предназначается для самолетов авиакомпаний-ультралоукостеров.

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Судя по буклету производителя, такие места для пассажиров должны позволить низкобюджетным авиакомпаниям повысить плотность пассажиров в салонах их самолетов на 20%. Также они на 50% легче традиционных кресел и дешевле в производстве.

Фото boardingarea.com На выставке представлены стоячие кресла-седла для самолетов

Расстояние между спинками концептуальных кресел — 23 дюйма, тогда как у лоукостеров этот стандарт составляет 28 дюймов.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair планирует перелеты в аэропорт Днепра, это шестой украинский город, в отношении которого озвучивались планы перевозчика.