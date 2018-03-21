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    Гройсман: "Борисполь" договорился с лоукостером Ryanair

    (обновлено: )6201
    Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров заявил, что до конца недели соглашение "Борисполя" с Ryanair должно быть подписано.
    Самолеты Ryanair. Архивное фото
    corporate.ryanair.com

    КИЕВ, 21 мар — РИа Новости Украина. Аэропорт "Борисполь" успешно завершил переговоры с лоукост-авиакомпанией Ryanair.

    Мастер-класс по селфи от обаятельной блондинки-пилота Ryanair
    anniefluff
    Мастер-класс по селфи от обаятельной блондинки-пилота Ryanair

    Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров в среду.

    "Будем ожидать, что до конца недели соглашение "Борисполя" с Ryanair будет подписано", – сказал он.

    По словам Гройсмана, аэропорт "Борисполь" вводит новую систему расценок, чтобы перелеты были более доступными, сообщает "Украинская правда".

    Ранее в СМИ появилась информация, что полеты лоукостера во Львов уже согласовали, а вот с "Борисполем" вопрос остался открытым. Руководство аэропорта и министерство согласовало с компанией ключевые показатели, но чтобы Ryanair зашел в Украину, Кабмин должен согласовать финансовый план аэропорта, который был подан на рассмотрение правительства в декабре прошлого года. 

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