Гройсман: "Борисполь" договорился с лоукостером Ryanair

КИЕВ, 21 мар — РИа Новости Украина. Аэропорт "Борисполь" успешно завершил переговоры с лоукост-авиакомпанией Ryanair.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров в среду.

"Будем ожидать, что до конца недели соглашение "Борисполя" с Ryanair будет подписано", – сказал он.

По словам Гройсмана, аэропорт "Борисполь" вводит новую систему расценок, чтобы перелеты были более доступными, сообщает "Украинская правда".

Ранее в СМИ появилась информация, что полеты лоукостера во Львов уже согласовали, а вот с "Борисполем" вопрос остался открытым. Руководство аэропорта и министерство согласовало с компанией ключевые показатели, но чтобы Ryanair зашел в Украину, Кабмин должен согласовать финансовый план аэропорта, который был подан на рассмотрение правительства в декабре прошлого года.