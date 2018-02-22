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    Руководство лоукостера Ryanair прибыло в Киеве на финальные переговоры

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    По данным СМИ, руководители лоукостера прибыли в Киев из Дублина на встречу с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, которая состоится в четверг.
    Самолеты Ryanair. Архивное фото
    corporate.ryanair.com

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Самолет ирландского лоукостера Ryanair впервые прилетел в киевский аэропорт "Борисполь", сообщает Avianews, ссылаясь на данные онлайн-радара flightradar24.

    Авиаперевозчик Ryanair. Архивное фото
    ryanair.com
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    Самолет авиакомпании Boeing 737-800 приземлился в киевском аэропорту в 20.37 в среду, 21 февраля. Лайнер вылетел из Дублина, где расположена штаб-квартира лоукостера.

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    В то же время ТСН со ссылкой на собственные источники сообщает, на борту Boeing прибыли представители руководства авиакомпании Ryanair.

    "Это не коммерческий рейс. Они прилетели на встречу (состоится в четверг — Ред.) с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном. В Киеве состоятся финальные переговоры о начале работы лоукостера в Украине. В частности, речь идет о начале полетов в аэропорты "Борисполь" и "Львов"", – говорится в сообщении.

    ТСН
    Руководство лоукостера Ryanair прибыло в Киеве

    Ранее в СМИ появилась информация, что полеты лоукостера во Львов уже согласовали, а вот с "Борисполем" вопрос остался открытым. Руководство аэропорта и министерство согласовало с компанией ключевые показатели, но чтобы Ryanair зашел в Украину, Кабмин должен согласовать финансовый план аэропорта, который был подан на рассмотрение правительства в декабре прошлого года. 

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