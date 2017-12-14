Появились подробности работы нового украинского лоукостера SkyUp

КИЕВ. 14 дек — РИА Новости Украина. Новый лоукост-авиаперевозчик SkyUp заработает в Украине с марта 2018 года, заявил в четверг на пресс-конференции министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Я рад объявить о создании нового украинского перевозчика SkyUp, который будет выполнять и внутренние рейсы, будет работать по модели лоукост и также по международным направлениям… SkyUp начнёт свою работу в марте 2018 года",- заявил Омелян.

По его словам, это будет частная авиакомпания.

В пресс-релизе авиакомпании сообщается, что чартерные перевозки в 2018 году будут осуществляться из Киева, Харькова, Львова, Одессы и других городов Украины по 16 направлениям. Международные регулярные рейсы в 2018 году планируется выполнять из Киева в Барселону, Дубай и Ларнаку. Внутренние рейсы планируется запустить в конце мая — начале июня следующего года.

Компания отмечает, что стоимость полета будет формироваться по лоукост-модели без багажа и дополнительных услуг, она будет зависеть от направления и времени приобретения билетов. В частности, билет "Киев-Одесса" будет стоить от 499 гривен (18,46 доллара).

Компания сообщает, что ее авиапарк состоит из трех самолетов Boeing 737-800 NG на 189 кресел 2001, 2002 и 2011 годов выпуска, в 2018 году планируется приобретение ещё одного самолёта.

Ранее президент авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) Юрий Мирошников заявил, что Национальный лоукост-перевозчик, создание которого анонсировано в 2017 году, обречен на провал.