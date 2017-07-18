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    Общество

    Wizz Air собирается забрать маршруты Ryanair в Украине

    (обновлено: )157
    Когда Ryanair объявил о том, что отменяет свой выход на рынок Украины, Wizz Air поинтересовался, может ли он занять маршруты, полученные Ryanair.
    Самолет компании Wizz Air
    flickr.com/markyharky

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Лоукостер Wizz Air собирается забрать в Украине маршруты другого лоукостера — Ryanair,  заявила гендиректор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская, передает mind.kiev.ua.

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    На пресс-конференции министра инфраструктуры Владимира Омеляна она рассказала, что когда Ryanair объявил о том, что отменяет свой выход на рынок Украины, Wizz Air поинтересовался, может ли он занять маршруты, полученные Ryanair.

    Напомним, Ryanair планировал летать из Львова по семи направлениям — Краков, Вроцлав, Будапешт, Берлин, Эйндховен, Мемминген, Лондон-Станстед.

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