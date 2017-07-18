Wizz Air собирается забрать маршруты Ryanair в Украине

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Лоукостер Wizz Air собирается забрать в Украине маршруты другого лоукостера — Ryanair, заявила гендиректор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская, передает mind.kiev.ua.

Смотрите также: "Сохранить Ryanair". Во Львове прошел масштабный флешмоб

На пресс-конференции министра инфраструктуры Владимира Омеляна она рассказала, что когда Ryanair объявил о том, что отменяет свой выход на рынок Украины, Wizz Air поинтересовался, может ли он занять маршруты, полученные Ryanair.

Напомним, Ryanair планировал летать из Львова по семи направлениям — Краков, Вроцлав, Будапешт, Берлин, Эйндховен, Мемминген, Лондон-Станстед.