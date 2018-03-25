Лоукостер Ryanair планирует летать в 6 украинских городов

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair планирует перелеты в аэропорт Днепра, это шестой украинский город, в отношении которого озвучивались планы перевозчика.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает ЦТС.

"Из планов: увеличение количества аэропортов, из которых будут отправляться рейсы. Сейчас рассматриваются Одесса, Харьков, Херсон, Днипро", — написал министр, комментируя подписание договоров между ирландским лоукостером и аэропортами Борисполь и Львов.

Напомним, в мобильном приложении лоукост-авиакомпании Ryanair для устройств Apple появилась информация о возможных маршрутах из Украины.

Ранее в СМИ появилась информация, что полеты лоукостера во Львов уже согласовали, а вот с "Борисполем" вопрос остался открытым. Руководство аэропорта и министерство согласовало с компанией ключевые показатели, но чтобы Ryanair зашел в Украину, Кабмин должен согласовать финансовый план аэропорта, который был подан на рассмотрение правительства в декабре прошлого года.