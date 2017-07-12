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    Улетел и не обещал вернуться. Соцсети обсуждают скандал с Ryanair

    (обновлено: )20720
    Лоукостер Ryanair улетел, но не обещал вернутся… Авиакомпания покинула Украину громко и со скандалом, не успев толком опробовать взлетные полосы украинских аэропортов. Как отреагировали на случившееся украинцы и что они пишут об этом в соцсетях?
    Самолеты Ryanair. Архивное фото
    corporate.ryanair.com

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Украину постигла небесная зрада: лоукостер Ryanair отказался от запланированного выхода на украинский рынок. Авиакомпания не смогла договорится со столичными аеропортами. В Ryanair считают, что "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта.

    В свою очередь директор "Борисполя" утверждает, что договор с ирландской авиакомпанией не подписали по причине завышенных требований авиаперевозчика, которые к тому же нарушали закон.

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    А вот в украинском сегменте соцсетей уход одного из самых дешевых мировых лоукостеров вызвал небывалую шумиху, продолжающуюся по сей день: "зауважал "Борисполь". Авиакомпания требовали такие условия и льготы, которых нет ни у одной из авиакомпаний в Украине. Если бы директор государственной компании пошел бы на такое соглашение, его бы просто закрыли в тюрьму за нанесение финансового ущерба (недополученная прибыль) государственной компанией";

    "Приход наибольшего лоукостера Европы в Украину – не экономика, а политика. … государственные предприятия в естественных монополиях должны реализовать государственную политику, экономика в отношении авиаперевозчиков и государственного аэропорта Борисполь не должна быть главным".

    Скриншот с Facebook

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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