Улетел и не обещал вернуться. Соцсети обсуждают скандал с Ryanair

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украину постигла небесная зрада: лоукостер Ryanair отказался от запланированного выхода на украинский рынок. Авиакомпания не смогла договорится со столичными аеропортами. В Ryanair считают, что "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта.

В свою очередь директор "Борисполя" утверждает, что договор с ирландской авиакомпанией не подписали по причине завышенных требований авиаперевозчика, которые к тому же нарушали закон.

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А вот в украинском сегменте соцсетей уход одного из самых дешевых мировых лоукостеров вызвал небывалую шумиху, продолжающуюся по сей день: "зауважал "Борисполь". Авиакомпания требовали такие условия и льготы, которых нет ни у одной из авиакомпаний в Украине. Если бы директор государственной компании пошел бы на такое соглашение, его бы просто закрыли в тюрьму за нанесение финансового ущерба (недополученная прибыль) государственной компанией";

"Приход наибольшего лоукостера Европы в Украину – не экономика, а политика. … государственные предприятия в естественных монополиях должны реализовать государственную политику, экономика в отношении авиаперевозчиков и государственного аэропорта Борисполь не должна быть главным".

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook