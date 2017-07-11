Министр транспорта прокомментировал скандал с Ryanair

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Владимир Омелян намекает, что глава наблюдательного совета "Международных авиалиний Украины" Арон Майбер виноват в том, что авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок. Об этом член правительства написал на своем Facebook.

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"Майберг с Рябикиным (Павел Рябикин — руководитель "Борисполя") могут открывать шампанское. Надеюсь, вкус запомнят. А мы по обычному сценарию: термос, зонтики… Или еще потерпим", — говорится в сообщении Омеляна.

Ранее сообщалось, что авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок. В пресс-службе авиакомпании выразили сожаление, что киевский аэропорт занимает сторону "авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины", и лишает украинских потребителей доступа к самым низким тарифам в Европе и самой широкой сети маршрутов.