Ryanair остановил продажу билетов в Украину

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair сегодня, 10 июля, приостановила продажу билетов по всем направлениям из Киева и Львова. Об этом свидетельствуют данные системы бронирования авиакомпании.

Продажа билетов приостановлена после после пресс-конференции генерального директора Международного аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина, на которой он рассказал о том, по каким пунктам аэропорт не может договориться с лоукостером.

После пресс-конференции министр инфраструктуры Владимир Омелян предположил, что сегодня будет объявление об отмене полетов Ryanair в Украине.

Ранее сообщалось, что из Киева самолеты Ryanair будут летать в Лондон, Стокгольм, Эйндховен и Манчестер. Из Львова можно будет добраться в Краков, Вроцлав, Будапешт, Берлин, Мемминген, Эйндховен и Лондон.