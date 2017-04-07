Лоукостер Ryanair запустит рейсы из Львова раньше на месяц

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Ирландская авиакомпания Ryanair, которая является крупнейшей бюджетной авиакомпанией в Европе, откроет маршрут Львов — Берлин с 8 сентября вместо анонсированного ранее старта в октябре, сообщается на сайте компании.

"(Решение принято — Ред.) в связи с высоким спросом со стороны украинских потребителей", — говорится в сообщении.

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С 11 апреля, как добавили в авиакомпании, стартует акция: билеты из Львова в столицу Германии можно купить за 579 гривен (19,99 евро).

Ранее сообщалось, что из Киева самолеты Ryanair будут летать в Лондон, Стокгольм, Эйндховен и Манчестер. Из Львова можно будет добраться в Краков, Вроцлав, Будапешт, Берлин, Мемминген, Эйндховен и Лондон.