наверх
07.04.201716:07
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91- 0.09
  • USD27.10- 0.06
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Лоукостер Ryanair запустит рейсы из Львова раньше на месяц

    Тема:

    Безвиз наш? Европарламент сказал "да" (320)

    (обновлено: )44
    Ирландская авиакомпания Ryanair объявила об акции, которая стартует 11 апреля: с этого дня билет в Берлин можно приобрести дешевле - за 579 гривен, или 19,99 евро.
    Авиаперевозчик Ryanair. Архивное фото
    ryanair.com

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Ирландская авиакомпания Ryanair, которая является крупнейшей бюджетной авиакомпанией в Европе, откроет маршрут Львов — Берлин с 8 сентября вместо анонсированного ранее старта в октябре, сообщается на сайте компании.

    "(Решение принято — Ред.) в связи с высоким спросом со стороны украинских потребителей", — говорится в сообщении.

    Читайте также: Дьявол в деталях. Что собой представляет безвизовый режим

    С 11 апреля, как добавили в авиакомпании, стартует акция: билеты из Львова в столицу Германии можно купить за 579 гривен (19,99 евро).

    Ранее сообщалось, что из Киева самолеты Ryanair будут летать в Лондон, Стокгольм, Эйндховен и Манчестер. Из Львова можно будет добраться в Краков, Вроцлав, Будапешт, Берлин, Мемминген, Эйндховен и Лондон.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    "Торнадовцев" доставили в суд под охраной автоматчиков. Видео
    Дело "Торнадо": судный день
    Павел Климкин. Архивное фото
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ