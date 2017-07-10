Ирландский лоукостер отменил выход на рынок Украины

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок, сказано в сообщении пресс-службы перевозчика в понедельник.

"Сегодня, 10 июля, Ryanair объявила, что отменяет запланированный выход на рынок Украины после того, как киевский аэропорт не выполнил соглашение, достигнутое в Министерстве инфраструктуры с представителями аэропорта и нынешним генеральным директором аэропорта Рябикиным в марте этого года", — говорится в сообщении.

В пресс-службе выразили сожаление, что киевский аэропорт занимает сторону "авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины", и лишает украинских потребителей доступа к самым низким тарифам в Европе и самой широкой сети маршрутов.

"В результате у Ryanair нет выбора, кроме как отменить 4 новых киевских маршрута и 7 новых львовских маршрутов, что приведет к потере более 500 000 пассажиров и 400 рабочих мест", — добавили в компании.

Ранее сообщалось, что Ryanair в понедельник приостановила продажу билетов по всем направлениям из Киева и Львова, о чем свидетельствовали данные системы бронирования авиакомпании. После этого министр инфраструктуры Владимир Омелян предположил, что сегодня будет объявление об отмене полетов Ryanair в Украине.