Ryanair в Украине: билеты в Европу будут стоить от 20 евро

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. С октября 2017 года ирландский лоукостер Ryanair будет выполнять 15 рейсов в неделю из Киева и 16 рейсов в неделю из Львова. Об этом сообщил коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан на совместной пресс-конференции с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.

Она транслировалась в Facebook Министерства инфраструктуры.

Из Киева самолеты будут летать в Лондон, Стокгольм, Эйндховен и Манчестер. Из Львова можно будет добраться в Краков, Вроцлав, Будапешт, Берлин, Мемминген, Эйндховен и Лондон.

О'Брайан подчеркнул, что до полуночи 16 марта билеты на авиарейсы будут доступны по цене от €19,99 (570 грн) в одну сторону.

Ранее сообщалось, что венгерская авиакомпания Wizz Air начнет выполнять полеты из Львова в столицу Германии, Берлин, а также запустит три новых рейса из Киева в польские города Познань и Люблин и Франкфурт-Хан в Германии.