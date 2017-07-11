Прощай, Ryanair: "Борисполь" пошел на поводу у МАУ. Комментарий министра

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Европейский лоукостер Ryanair не будет выходить на украинский рынок. В сообщении авиаперевозчика сказано, что киевский аэропорт "Борисполь" не выполнил условия соглашения.

В компании Ryanair считают, что аэропорт "Борисполь" встал на сторону авиакомпаний с высокими тарифами, включая Международные авиалинии Украины, и лишил украинских пассажиров доступа к дешевым авиабилетам.

Гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин утверждает, что сговора в этой ситуации нет: "Почитал много отзывов по ситуации с Райанами, вопрос к тем, кто склоняется к теории заговора "Борисполь"-МАУ-Коломойский. А что собственно произошло в "Жулянах"? Включите логику! Два месяца переговоров и тот же результат! Там не было никого из участников "сговора"!

Рябикин заявил, что выполнение списка требований Ryanair, то есть услуг, которые компания требует предоставлять им бесплатно, будет стоить аэропорту два миллиарда гривен убытков в год.

Ситуацию с отменой выхода на рынок компании Ryanair в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому склалася така конфліктна ситуація між Ryanair та керівництвом державного аеропорту "Бориспіль"?

– Насправді ситуація дуже проста. Ryanair — це номер один авіакомпанія в Європі. Ryanair — це найдешевша авіакомпанія в Європі, яка продає найдешевші квитки на перевезення з точки А в точку Б.

Безумовно, що аеропорт "Бориспіль", який під безпосереднім впливом Міжнародних Авіаліній України, зробив все можливе і неможливе, щоб ця авіакомпанія не зайшла на ринок, щоб не було вільної конкуренції, і щоб громадяни були змушені далі літати монопольним перевізником і платити 300, 400, 500 доларів за квиток в одну сторону.

Я вважаю, що ці дії просто є ганебними, оскільки всі речі, які говорять про неприйнятність вимог Ryanair, вони абсолютно не відповідають дійсності. Це пересмикування фактів. Це відсутність будь-якої переговорної позиції…

Фактично, переговори були спеціально провалені з самого початку. Чи ви чи помітили, що прес-конференцій з цього приводу було набагато більше, ніж самих переговорів з Ryanair. І безумовно, такий крок з боку європейської компанії номер один був абсолютно логічним.

Я хотів би просто нагадати, що ми докладаємо величезних зусиль для того, щоб розвивалася авіація в Україні. Ми доклали величезних зусиль для того, щоб розвивався аеропорт "Бориспіль", який, на жаль, поки що є далеко не хабом в повному розумінні цього слова. Це 59-й аеропорт Європи. Ryanair літає з 200 аеропортів Європи. І, безумовно, Україна має і повинна бути на карті Ryanair.

Минулого тижня в нашому ефірі був Павло Рябікін. Він казав, що "Бориспіль" має наміри розвиватися як транспортний транзитний хаб, так і як лоукост-напрям, можливо, із залученням нових терміналів.

– Коли кажуть, що дуже дорого чи то не вигідно, чи то шалені втрати, я теж можу сказати, що МАУ обійшлися державі в понад 5 мільйонів гривень. І це була цифра зі стелі, як він (Рябікін) взяв у випадку Ryanair. Але я думаю, що я буду ближче до істини, аніж він.

За що п'ять мільярдів гривень?

– Це я так само привожу цю цифру, як привів Рябікін без жодного обґрунтування, що це втрати два мільярди гривень для аеропорту.

Кожен аеропорт, куди заходить Ryanair, це насправді прибутки для будь-якого аеропорту. І аеропорти борються, щоб Ryanair до них літав і літав часто. В нашому випадку ми маємо традиційну українську історію.

Чому машини дорогі? Тому що все дуже складно і незрозуміло. Замість того, щоб мати дійсно якісні дешеві послуги, ми пішли, знову ж таки, на шляху в приватних компаній, в приватних осіб, які заробляють надприбутки, а держава і громадяни втрачають.

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Була інформація, що умови, які висунув Ryanair, були погоджені ще навесні. Чи дійсно лоукостер висуває умови, що їм майже все має надаватися безкоштовно?

– Це також неправда. Є, скажімо так, побажання з боку Ryanair, які можна враховувати, можна не враховувати, можна обговорювати.

Були от погоджені дійсно, і в березні цього року в Белфасті, де Рябікін теж брав участь особисто в переговорах, чотири базові позиції, які хвилювали дійсно авіакомпанію. Зауважень ніяких не було. Все можна було вирішити якнайшвидше. Всі інші побажання, наприклад, аеропорт "Львів" абсолютно успішно підписав контракт без жодних поступок чи особливих якихось моментів.

Але знову ж таки, це конфіденційні переговори. Ми не можемо на них посилатися. Мене, знаєте, так само дуже розчулив пункт, на який посилається Рябікін, що, от, мовляв, Ryanair хоче звертатися у випадку суперечок в Лондонський арбітраж. Так я хотів зазначити, що насправді в договорі з компанією МАУ аеропорту "Бориспіль" зазначено Стокгольмський арбітраж.

Які умови висувалися Львівському аеропорту? Як їх погодили?

– Насправді аеропорт "Львів" просто щиро хотів, щоб ця авіакомпанія була, аеропорт "Львів" щиро хотів, що була конкуренція, бо це дешевші послуги для людей, більша кількість пасажирів, яка літає, розвиток самого аеропорту за рахунок неаіваційних послуг.

Аеропорт "Бориспіль", Рябікін вирішили, що їм достатньо МАУ як базового перевізника, а там хто буде, той буде. А коли не буде, то не буде.

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Чому Ryanair вирішив полишити і "Львів"?

– В них була одразу принципова позиція, що ми летимо в країну, а не летимо в якісь окремі аеропорти. Вони вибрали, що так, вони готові війти в Україну, і обрали два аеропорти – "Львів" і "Бориспіль" для того, щоб з них літати. Оскільки аеропорт "Бориспіль" обрав свою власну долю розвитку, відповідно, вони скасували і "Львів". Мені дуже прикро і за той, і за той аеропорт.

Це остаточне рішення, що Ryanair не буде заходити на український ринок?

– Я завтра вношу Рябікіна на звільнення. Якщо буде призначений адекватний керівник аеропорту "Бориспіль", я сподіваюся, що ми зможемо повернутися до переговорів і підписати на вигідних для країни умовах.

Тобто будете подавати Рябікіна на звільнення?

– Безумовно, так. Це недопустимо, що коли керівник державного підприємства формує таку політику.

Чи можна якимось ще способом вплинути на ситуацію? Як державний аеропорт може жити своїм життям окремо від держави?

– Я теж цього не розумію. Я цього не розумію, як у випадку "Укрзалізниці", так я не розумію у випадку аеропорту "Бориспіль". І я вважаю, що кадрові рішення повинні бути прийняті негайно.

Ранее в эфире "ГС" директор программы Инфраструктура Украинского института будущего Владимир Шульмейстер заявил, что ситуация с продажей Ryanair билетов на пока не существующие рейсы — поразительна.

Напомним, главный редактор "Авианьюз" Александр Мироненко заявил в эфире "ГС", что передача аэропортов "Борисполь" и "Львов" в концессию нецелесообразна. Этот вариант имел бы смысл, если бы аэропорты требовали ремонта за счет инвестора, а так концессионер будет просто собирать доход.