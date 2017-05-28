Страховка на ж/д не работает ни для кого – аналитик

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Возле Каменец-Подольского на железнодорожной станции столкнулись поезд с локомотивом. Пострадали шесть человек, которые получили легкие телесные повреждения.

Столкнулись пассажирский поезд сообщением Киев-Каменец-Подольский и грузовой поезд с 17 вагонами щебня. В результате с рельсов сошли оба локомотива: два грузовых и один пассажирский вагоны.

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Подробности столкновения поезда и локомотива прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов.

Как вы считаете, что могло стать причиной аварии?

— На самом деле, аварии всегда происходят. Это не новость, что там или здесь произошла катастрофа. Ничего, скажем так, катастрофического не произошло. Главное, как реагируют Мининфраструктуры, как это должно работать. В авиации есть Воздушный кодекс и в случае чего сражу же должны включаться определенные механизмы, каким образом компенсируют пассажирам. У нас только сейчас пытаются на железных дорогах каким-то образом создать эту схему, потому что мы 25 лет платили обязательные страховки, которые, как оказывается, шли в никуда, то есть в пользу чиновников. Если бы это все работало с самого начала, мы бы сразу увидели какой-то определенный эффект. Но то, что я вижу, это попытки чиновников хоть каким-то образом наладить эту ситуацию с компенсацией. Давайте вспомним те же скоростные поезда Hyundai, когда зимой они останавливались посреди поля. И получить хоть какую-то компенсацию можно было даже не пробовать. Тебе там чаю налили разве что. А, если ты возьмешь билет, и покажешь где-нибудь, и попытаешься получить компенсацию, то вот черта с два ты получишь ее.

Как могла произойти такая авария, не синхронизировано движение поездов?

— На самом деле, скорее всего это была совокупность факторов. Для понимания, как всегда катастрофа, авария — это совокупность факторов. То есть с технической точки зрения, все расписано до миллиметра, что называется, и в авиации, и на железной дороге, где угодно. Проблема только в том, что конкретные чиновники просто не выполняют норму. И не всегда есть система контроля.

Это прежде всего человеческий фактор?

— Да, человеческий фактор, ведь 90% случаев — это на самом деле человеческий фактор. Но обычно также износ техники. Давайте вспомним, что у нас техника очень сильно изношена. Как раз на железной дороге — "стрелочников" всегда найдут. Вопрос в том, чтобы это больше не повторялось. Вот в чем проблема.

Ранее пресс-секретарь регионального отделения "ЮЗЖД" Анна Казимир в эфире "ГС" сообщила, что переговоры состоялись вскоре после того, как активисты проверили груз и отпустили заблокированный поезд.