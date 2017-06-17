Как "реформаторы" уничтожили транспортную отрасль Украины

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Транспортная отрасль переживает не лучшие времена: в неудовлетворительном состоянии находятся 97% автомобильных дорог, более 80% железнодорожного подвижного состава требует обновления, почти не задействованы речные перевозки, а также внутренние авиарейсы.

Власть попыталась решить проблему с помощью молодых министров, прошедших обучение в США, а также польских "гастарбайтеров". Ожидалось, что они сами не будут брать взяток, поэтому быстро искоренят коррупцию. Увы, но "реформаторы" не только не показали слаженной работы, но и быстро перегрызлись между собой.

Транспортная отрасль в руках политиков

Мининфраструктуры стало предметом баталий между правящими партиями — БПП и Народным фронтом. Пока представители партий и бизнес-групп воевали за право контроля над активами отрасли, транспортное хозяйство приходило в упадок. На железной дороге чуть ли каждый день стали происходить ЧП, связанные с износом основных фондов, в Киеве "устал" и обвалился Шулявский путепровод, избежать жертв удалось только чудом. После этой аварии оказалось, что таким же образом "устали" еще несколько путепроводов, который пришлось закрывать и чинить в срочном порядке. Некоторые из них будут готовы к эксплуатации только осенью.

В этой ситуации "реформаторы" занимались, преимущественно, пиаром собственных проектов. Достаточно вспомнить, как бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили в палатке контролировал строительство трассы Одесса-Рени, глава "Укрзализныци" Войцех Балчун открывал поезд "Интерсити" на свою родину в Польшу. Гройсман занимался пиаром строительства еще одной окружной дороги вокруг Киева.

Транспортные "потемкинские деревни"

Готовясь к безвизу и желая угодить европейским партнерам, транспортные чиновники развивают только европейское направление. В частности, был запущен скоростной поезд в Пшемысль, с 1 августа заработает такой же рейс до Кракова, чиновники также заявили о поддержке рейсов лоукостерских авиакомпаний в Европу. Министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал скорый запуск поезда "пяти столиц", который соединит Киев, Минск, Вильнюс, Ригу и Таллин.

Все подобные пиар-проекты рано или поздно заканчивались скандалом и обвинениями в лоббизме определенный бизнес-структур. К примеру, авиакомпания МАУ обвинила министра инфраструктуры Владимира Омеляна в лоббизме ирландской лоукост компании Ryanair. Против такого протекционизма выступила также транспортные эксперты.

"Владимир Омелян категорически настаивает на обслуживании Ryanair в Борисполе. Несмотря на то, что в настоящее время аэропорт не может удовлетворить финансовые и технические условия лоукостера. Если Борисполь все же предоставит ирландцам особые цены (примерно в 4,5 раз меньше, чем сейчас платят другие авиаперевозчики), то тут же получит жалобы в украинские и европейские антимонопольные службы и суды. Снижение же сборов на 75% для всех рейсов всех авиакомпаний сразу переведет аэропорт Борисполь из разряда высокоприбыльных госпредприятий в планово убыточные. И никакие переводы рейсов в законсервированный терминал F этой проблемы не решат", — заявил в своем блоге в изаднии "Новое время" директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

Другие транспортные направления Киев предпочитает не развивать, поскольку они не имеют должного пиар-эффекта, а некоторые полностью проваливаются. Многие помнят широко анонсированный железнодорожный проект, который объединит Украину с Китаем в обход России. 15 января 2016 года был отправлен первый контейнерный поезд из порта Ильичевск в Китай по пути 5 стран. В итоге, путь до китайской границы занял почти 16 суток, из них двое суток было потеряно из-за простоя на казахстанской станции "Жанаарка", поскольку отправители не заплатили за проезд. В итоге, обратно поезд вернулся только 17 апреля, да и то пустым, поскольку потенциальные заказчики не заинтересовались проектом. В итоге, Китай отправляет грузы в Европу через Россию, Казахстан и Беларусь. О проекте власть теперь предпочитает не вспоминать.

При "европейцах" воровать меньше не стали

Чтобы понравиться европейской публике, правительство поставило на ключевые должности иностранных граждан. "Укрзализныцю"возглавил гражданин Польши Войцех Балчун, бывший глава польской государственной компании PKP Cargo, а также рок-музыкант. "Укравтодором" стал управлять бывший министр транспорта и водного хозяйства Польши Славомир Новак, уволенный из госслужбы за то, что не задекларировал часы Ulysse Nardin за 5,5 тысяч долларов. Оба руководителя за год службы не смогли добиться каких-либо выдающихся успехов, уровень коррупции только вырос из-за отсутствия какого-либо контроля.

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"Глубочайшей ошибкой является приглашение иностранных специалистов. Никакой ответственности, насколько я знаю, за свою работу, они не несут. Сегодня в отрасли пик падения из-за бездарность руководства. Не надо было ничего выдумывать. Нужно провести аудит нормальный независимый отарсли, в Украине достаточно специалистов, которые можно пригласить в руководство, работу ведомств контролировать под контролем одной из пяти крупнейших международных аудиторских агентств. Как можно что-то наладить в отрасли под руководством Балчуна, который полрабочего времени проводит не на рабочем месте? Это только провоцирует создание групп влияния, у которых цель украсть побольше", — заявил РИА Новости Украины экс-министр транспорта Евгений Червоненко.

По мнению экспертов, для выхода из кризиса транспортной отрасли нужны масштабные финансовые вливания, однако правительство, назначив на ключевые транспортные должности европейцев, не обеспечила их надлежащей транспортной поддержкой.

"В странах Европейского Союза и России пассажирские вагоны и локомотивы обновляются за счет дотаций из госбюджета. Например, в Евросоюзе железные дороги получают дотации 75 миллиардов евро в год. Эти деньги идут на покрытие убытков от перевозки пассажиров, а также покупку пассажирских вагонов. У нас сейчас тариф на перевозку находится на уровне, который гораздо ниже себестоимости, однако эти убытки железной дороге никто не компенсирует. Изменить ситуацию с обновлением пассажирского подвижного состава можно, только если правительство начнет выделять из государственного бюджета средства на покупку пассажирских вагонов, пассажирских локомотивов и электропоездов регионального сообщения. Даже в России железная дорога поддерживается из федерального бюджета, а в Украине "Укрзализныця" никак не поддерживается финансово. Если в ближайшие годы не будет проведено обновление парка пассажирских вагонов, то в Украине в ближайшие годы останется всего лишь 500 пассажирских вагонов, тогда как сейчас 4000 штук. Объем перевозок может быть сокращен почти в 10 раз", — заявил РИА Новости Украина транспортный эксперт, экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава.

Польские топ-менеджеры стали заявлять о том, что борьба с коррупцией — не их компетенция, поскольку этим должны заниматься правоохранители. СБУ и Генпрокуратура чуть ли не ежедневно рапортуют о поимке крупным чиновников "Укрзализныци", которые годами выстраивали коррупционные схемы. Что касается главы "Укравтодора", то его слишком часто стали замечать в компании с депутатом Игорем Кононенко, который является бизнес-партнером действующего президента Петра Порошенко. 1 марта в сети появилось видео, на котором, человек, похожий на замглавы компании Владимира Сущенко, обсуждает “дорожный бюджет“ и рассказывает о планах строительства личной недвижимости.

"Хотите знать, почему в Украине плохие дороги? На видео человек похожий на заместителя главы "Укравтодора" Владимира Николаевича Сущенко. Видно, что он договаривается о распределении двух миллиардов гривен, заложенных в бюджете на дорожное строительство и сумме, которую он рассчитывает получить в качестве "отката", — написал блогер Александр Довгий, комментируя опубликованное им видео. Вскоре Сущенко был уволен, но уголовной ответственности не понес, поскольку взятки самой не было, а были "всего лишь разговоры".

Итогом трехлетнего "реформаторства" в сфере транспорта стало почти полное разрушение транспортной инфраструктуры Украины, подмарафафетенное "европейскими" пиар-проектами с красивыми названиями и слабым экономическим обоснованием.

"Из-за массового воровства в сфере транспорта нам могут перестать выдавать международные кредиты на модернизацию дорог. К примеру, Мировой банк отменил один из тендеров по Украине, потому что посчитал его непрозрачным. В итоге, пока мы кричим "Слава Украине!", в мире меняются транспортные потоки, которые обходят Украину. У нас объемы уменьшаются, скорость доставки уменьшается. К примеру, когда я был министром, то гравий из Львова через Украину в Россию шел максимум двое суток, сейчас идет 10, и при этом повышают тарифы, говорят, нет грузов, это вранье, просто нет мозгов и совести.

Из-за действий наших псевдопатриотов транзитный поток ушел в Польшу, Молдову, Беларусь. Молдова с ума сходит от радости, так как теперь украинские пассажиры через нее летят в Россию, Молдова уже обновляет свой парк самолетов, а мы скачем на месте. Сейчас через Беларусь проходит свыше 50 поездов в неделю. Мы сами загнали себя в логистическую смерть, превратившись в транспортный отстойник Европы. Пора уже понять, что без логистики нормальная экономика невозможна", — заявил Червоненко.