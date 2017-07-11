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    Аналитика и комментарии

    Только жениться собрался... Ryanair покинет Украину?

    (обновлено: )89
    Сотрудничество между аэропортом "Борисполь" и международным лоукостером Ryanair на грани провала. Из-за украинской коррупции европейская авиакомпания может отказаться от полетов из Украины.
    Авиаперевозчик Ryanair. Архивное фото
    ryanair.com

    Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

    Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что уже 10 июля будет объявлено об отмене полетов Ryanair в Украину.

    "Что хотели — то и получили. Можно открывать еще один офис по поддержке инвестиций", — написал он на своей странице в Facebook. И действительно, в понедельник Ryanair приостановил продажу билетов в Украину. В частности, на официальном сайте ирландского лоукостера Ryanair исчезла возможность покупки билетов   из аэропортов "Борисполь" и "Львов". 

    В тот же день руководство аэропорта "Борисполь", которое ранее сообщало, что подписало соглашение о сотрудничестве с Ryanair, заявило о том, что лоукостер выдвинул аэропорту новые требования, на которые аэропорт не хочет соглашаться. 

    "Первое: они требуют, чтобы спорные вопросы решались в Лондонском арбитраже с применением лондонского права. Мы же настаиваем, что вопросы должны решаться в судебном порядке в украинских инстанциях", — сказал Рябикин. Среди других требований:

    Аэропорт Львов. Архивное фото
    Украинское фото
    Воздушные ворота. Эксперт о судьбе аэропортов "Борисполь" и "Львов"

    — бесплатная аэронавигация, 

    — бесплатные стойки регистрации, 

    — стоянки такси, 

    — площади под рекламу, 

    — офисы продажи билетов, 

    — 60 дней кредитования со стороны аэропорта и выплата 35% прибыли от деятельности магазинов duty free, 

    — закрепление пассажирского сбора в сумме $7,5 на 5 лет. 

    Гендиректор "Борисполя" заявил, что не намерен подписывать договор Ryanair, пока не будут сняты все разногласия. По его словам, этот контракт не выгоден аэропорту. 

    Владимир Омелян. Архивное фото
    УНИАН
    "Укрзализныця" - за опасной чертой. Большой разговор с министром Омеляном

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    Ранее авиакомпания "МАУ", которая принадлежит Игорю Коломойскому, обвинила министра инфраструктуры Владимира Омеляна в предоставлении незаконных преференций Ryanair. 

    МАУ имеет льготные условия размещения в аэропорту "Борисполь" и не хочет иметь рядом конкурентов по полетам в Европу, поэтому не исключено, что именно она повлияла на руководство аэропорта. 

    "Мы все отчетливо видим, что Ryanair хочет выйти на украинский рынок, а наибольший государственный аэропорт страны предпринимает усилия для того, чтобы не допустить выхода этой авиакомпании в Киев. Это дает повод предположить, что руководство аэропорта лоббирует интересы тех авиакомпаний, которые не заинтересованы в приходе крупнейшего европейского лоукост-перевозчика. Очевидно, что аэропорт должен быть заинтересован в приходе новых авиакомпаний и увеличении пассажиропотока, поскольку это приводит к росту дохода государственного предприятия", — заявил РИА Новости Украина экс-заместитель министр инфраструктуры Александр Кава. 

    По его словам, делать выводы о требованиях Ryanair только на основании заявлений аэропорта некорректно. Эксперт полагает, что руководство "Борисполя" часто публично показывает свою незаинтересованность в увеличении конкуренции между авиакомпаниями в аэропорту. 

    "Мы все видели, как руководство аэропорта делало все, чтобы одной компании создать беспрецедентно мегапривлекательные условия (почти бесплатный трансферный пассажиропоток и скидки до 80% на другие рейсы), однако почему-то в этом случае утраченная прибыль государственного аэропорта руководство не беспокоило", — отметил Кава. 

    Что происходит в кабине пилота Ryanair во время сложной посадки. Видео
    Facebook Artur Kielak
    Что происходит в кабине пилота Ryanair во время сложной посадки

    По его мнению, заявление аэропорта о том, что компания якобы выдвинула дополнительные требования к уже подписанному договору, является странным. 

    "Договор — это когда две стороны подписали договор. Если одна сторона поставила подпись под договором, а вторая не поставила подпись, то значит, что договор не подписан", — заявил эксперт. 

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    По его словам, около 15% авиаперевозок Украины осуществляют лоукост-компании, однако введение безвизового режима между Украиной и ЕС не особо повлияло на их решение по оперативному заходу в Украину, поскольку обычно решения о выходе на новые рынки принимаются заранее, авиакомпании планируют сеть полетов на году вперед. 

    "Авиакомпании — это не благотворительные организации, у них нет никаких государственных дотаций, это абсолютно рыночный сегмент. Поэтому если авиакомпания видит возможности для заработка, она выходит на этот рынок и открывает рейсы, если авиакомпания не видит возможностей, она с рынка уходит", — отметил эксперт. 

    Как бы то ни было, но уход Ryanair с украинского рынка может серьезно ударить по инвестиционному имиджу страны и монополизировать рынок международных авиаперевозок. 

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