Только жениться собрался... Ryanair покинет Украину?

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что уже 10 июля будет объявлено об отмене полетов Ryanair в Украину.

"Что хотели — то и получили. Можно открывать еще один офис по поддержке инвестиций", — написал он на своей странице в Facebook. И действительно, в понедельник Ryanair приостановил продажу билетов в Украину. В частности, на официальном сайте ирландского лоукостера Ryanair исчезла возможность покупки билетов из аэропортов "Борисполь" и "Львов".

В тот же день руководство аэропорта "Борисполь", которое ранее сообщало, что подписало соглашение о сотрудничестве с Ryanair, заявило о том, что лоукостер выдвинул аэропорту новые требования, на которые аэропорт не хочет соглашаться.

"Первое: они требуют, чтобы спорные вопросы решались в Лондонском арбитраже с применением лондонского права. Мы же настаиваем, что вопросы должны решаться в судебном порядке в украинских инстанциях", — сказал Рябикин. Среди других требований:

— бесплатная аэронавигация,

— бесплатные стойки регистрации,

— стоянки такси,

— площади под рекламу,

— офисы продажи билетов,

— 60 дней кредитования со стороны аэропорта и выплата 35% прибыли от деятельности магазинов duty free,

— закрепление пассажирского сбора в сумме $7,5 на 5 лет.

Гендиректор "Борисполя" заявил, что не намерен подписывать договор Ryanair, пока не будут сняты все разногласия. По его словам, этот контракт не выгоден аэропорту.

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Ранее авиакомпания "МАУ", которая принадлежит Игорю Коломойскому, обвинила министра инфраструктуры Владимира Омеляна в предоставлении незаконных преференций Ryanair.

МАУ имеет льготные условия размещения в аэропорту "Борисполь" и не хочет иметь рядом конкурентов по полетам в Европу, поэтому не исключено, что именно она повлияла на руководство аэропорта.

"Мы все отчетливо видим, что Ryanair хочет выйти на украинский рынок, а наибольший государственный аэропорт страны предпринимает усилия для того, чтобы не допустить выхода этой авиакомпании в Киев. Это дает повод предположить, что руководство аэропорта лоббирует интересы тех авиакомпаний, которые не заинтересованы в приходе крупнейшего европейского лоукост-перевозчика. Очевидно, что аэропорт должен быть заинтересован в приходе новых авиакомпаний и увеличении пассажиропотока, поскольку это приводит к росту дохода государственного предприятия", — заявил РИА Новости Украина экс-заместитель министр инфраструктуры Александр Кава.

По его словам, делать выводы о требованиях Ryanair только на основании заявлений аэропорта некорректно. Эксперт полагает, что руководство "Борисполя" часто публично показывает свою незаинтересованность в увеличении конкуренции между авиакомпаниями в аэропорту.

"Мы все видели, как руководство аэропорта делало все, чтобы одной компании создать беспрецедентно мегапривлекательные условия (почти бесплатный трансферный пассажиропоток и скидки до 80% на другие рейсы), однако почему-то в этом случае утраченная прибыль государственного аэропорта руководство не беспокоило", — отметил Кава.

По его мнению, заявление аэропорта о том, что компания якобы выдвинула дополнительные требования к уже подписанному договору, является странным.

"Договор — это когда две стороны подписали договор. Если одна сторона поставила подпись под договором, а вторая не поставила подпись, то значит, что договор не подписан", — заявил эксперт.

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По его словам, около 15% авиаперевозок Украины осуществляют лоукост-компании, однако введение безвизового режима между Украиной и ЕС не особо повлияло на их решение по оперативному заходу в Украину, поскольку обычно решения о выходе на новые рынки принимаются заранее, авиакомпании планируют сеть полетов на году вперед.

"Авиакомпании — это не благотворительные организации, у них нет никаких государственных дотаций, это абсолютно рыночный сегмент. Поэтому если авиакомпания видит возможности для заработка, она выходит на этот рынок и открывает рейсы, если авиакомпания не видит возможностей, она с рынка уходит", — отметил эксперт.

Как бы то ни было, но уход Ryanair с украинского рынка может серьезно ударить по инвестиционному имиджу страны и монополизировать рынок международных авиаперевозок.