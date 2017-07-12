"Борисполь" о ситуации с "Ryanair": переговоры были обречены

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Переговоры с ирландским лоукостером "Ryanair" были обречены на провал, говорится в официальном заявлении аэропорта "Борисполь".

"Аэропорт "Борисполь" готов к любому аудиту переговорного процесса с авиакомпанией Ryanair на предмет экономической целесообразности, взвешенности позиции руководства аэропорта, юридической корректности и недискриминации других контрагентов аэропорта с позиции законодательства о защите экономической конкуренции", – отмечается в заявлении.

Руководство аэропорта также готово нести ответственность за все решения, принятые в ходе переговорного процесса с авиакомпанией, и призывает "перевести дальнейшие переговоры в плоскость экономики, а не политики". Кроме того, руководство "Борисполя" еще в начале переговоров предупреждало невозможности удовлетворить все финансовые ожидания "Ryanair" из-за украинского законодательства и конфликта модели лоу-кост аэропорта и хабового аэропорта, которым является "Борисполь".

"С нашей стороны для удовлетворения требований Ryanair сознательно уменьшена ставка пассажирского сбора с $17 до $13 для всех авиакомпаний, что означает для нас недополучение ежегодно 360 млн грн.(…) Без соответствующего изменения получения ожидаемых Ryanair $7,5 за одного пассажира не могло произойти", – отмечает "Борисполь".

В заявлении отмечается, что аэропорт не сможет зафиксировать сбор для пассажиров авиакомпании "Ryanair" на уровне $7,5, поскольку он зависит именно от обеспечения и наращивания пассажиропотока на данном направлении. Такая позиция оказалась неприемлемой для представителей лоукостера.

Ранее сообщалось, что авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок. В пресс-службе авиакомпании выразили сожаление, что киевский аэропорт занимает сторону "авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины", и лишает украинских потребителей доступа к самым низким тарифам в Европе и самой широкой сети маршрутов.