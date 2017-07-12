Фурса о ситуации с Ryanair, патриотизме и "сидении дома"

РИА Новости Украина

Европейский лоукостер Ryanair не будет выходить на украинский рынок. В сообщении авиаперевозчика сказано, что киевский аэропорт "Борисполь" не выполнил условий соглашения.

В компании Ryanair считают, что аэропорт "Борисполь" встал на сторону авиакомпаний с высокими тарифами, включая Международные авиалинии Украины, и лишил украинских пассажиров доступа к дешевым авиабилетам.

Гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин утверждает, что сговора в этой ситуации нет: "Почитал много отзывов по ситуации с Райанами, вопрос к тем, кто склоняется к теории заговора "Борисполь" — МАУ —Коломойский. А что собственно произошло в "Жулянах"? Включите логику! Два месяца переговоров и тот же результат! Там не было никого из участников "сговора"!"

Рябикин заявил, что выполнение списка требований Ryanair, то есть услуг, которые компания требует предоставлять им бесплатно, будет стоить аэропорту два миллиарда гривен убытков в год.

Ситуацию вокруг Ryanair на своей странице в Facebook прокомментировал экономист, специалист отдела продаж Dragon Сapital Сергей Фурса.

"Летайте самолетами МАУ или авиакомпания в законе? В Борисполе говорят, что требования Ryanair незаконны. Во Львове все было по закону, а в Киеве уже нет. А во Львове да. А в Борисполе закон суровый. Закон один для всех. От Бога идет. Или от Игоря Валерьевича. Наверное, звучит "Нет авиакомпании кроме МАУ и аэропорт любит ее". А все кто против МАУ, тот неверный. Не верно трактует украинские законы. А МАУ их всегда трактовать умело. И если надо, то само в суде любого города докажет, что оно самое законное. До той поры, пока не обанкротится. Но это будет потом. "Аэросвит" вам свидетель.

Пока компанию можно доить, ее доить будут. Все-таки, в Женеве жизнь дорога. А потом уже запускайте свои лоукостеры и летайте сколько душе угодно. Тут же как с кредитами в Приватбанке. Пока несут депозиты, бери и беги. Авось не догонят. А поймают, то скажи, что это НБУ тебя заставил все украсть. Так и говори, что ты отказывался, а он заставлял. Так и с авиакомпанией. Которая "авиакомпания в законе".

Требования ИКЕА при заходе в Украину, наверное, тоже посчитают незаконными. Небось, они будут требовать прозрачного отведения земли. Зверюги. Прямо Ryanair. И не будут доверять украинским судам. А это просто возмутительно. Требовать какого-то британского права. Кого это право вообще интересует. Есть же традиции. По ним надо жить. По традиции надо занести чиновникам. И при этом три раза сказать, что "Я не Катерина". А то уже и не возьмут, наверное. А пока не занесли, то все чиновники будут стоять на страже экологии и не дадут рубить кустарник на пустыре.

Симптоматично, что самым главным требованием Ryanair было английское право. Договор по английском праву. И показательно, что именно этот пункт больше всего возмутил руководство Борисполя. Сразу видать, патриоты. Обидно им за украинскую судебную систему. За неуважение. Пущай полетают в другие страны. А то будут они еще наши суды обижать. Не уважением. И все инвесторы, что просят судебную реформу, тоже пусть обождут. Не нужны они нам.

И да, реформы никак не важны. И судебная реформа никак не повлияет на жизнь простого человека. Потому что простому человеку не положено летать.

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И, кстати, больше всех от этого решения пострадают не туристы и белые воротнички. А пострадает малый бизнес. Все эти кафе и рестораны и хостелы. Потому что Ryanair запускал свои самолеты из Манчестера и Лондона не для украинских туристов. Ну право слово, какой украинский турист и какой Манчестер. Разве что это будет интересно для фанатом футбола. Эти рейсы — для британских мальчишников. Которые собирались сюда летать толпами и пить дешевое пиво. Сейчас уже не будут. И да, кому оно надо. Развивать туризм в Украину. Да и вообще, возмутительно. Не патриотично. Что это они к нам пить полетят, а не в Киево-Печерская Лавру. Пусть дома сидят. Или в Риге пьют. А мы патриоты. Будем летать МАУ. Или дома сидеть. Ведь мы патриоты…", — написал Фурса.