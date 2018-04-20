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    Россия

    Российский лоукостер внедряет стоячие места в самолетах

    (обновлено: )23914
    Источники в российской низкобюджетной компании сообщают, что авиаперевозчик ищет пути повышения эффективности и увеличения числа дешевых билетов. Ранее стоячие места для самолета разработали итальянцы.
    Авиакомпания Победа открывает продажу билетов Москва-Калининград
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Низкобюджетная российская авиакомпания "Победа" планирует заказать для новых воздушных судов "стоячие" кресла при условии их сертификации и безопасности, сообщили источники в компании-перевозчике.

    Самолеты Ryanair. Архивное фото
    corporate.ryanair.com
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    В лоукостере уточнили, что рассматривают разные варианты и предложения, которые "могут повысить эффективность и увеличить количество дешевых билетов, сообщает РИА Новости в пятницу.

    Ранее сообщалось, что что итальянская фирма Aviointeriors разработала прототип стоячих мест для самолетов.

    Ряд "сидений" планируется закрепить вертикальными стойками, на уровне бедер будет расположена мягкая обивка, которая позволит пассажиру не испытывать дискомфорт. Стоячие места также оснастят двумя подлокотниками. Сидеть на таком "кресле" невозможно — только облокотиться на него.

    Фото boardingarea.com
    На выставке представлены стоячие кресла-седла для самолетов

    ​По словам производителей, новые "кресла" позволят "уплотнить рассадку": они в два раза легче стандартных сидений и позволяют увеличить пассажировместимость самолета на 20%.

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