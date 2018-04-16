Миллион налево, миллион направо. Самые смешные и странные госзакупки

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

За последнее время украинцев уже не раз удивляли необычные покупки госведомств. То туалеты в поезда по 1 миллиону, то швабры по 2,5 тысяч грн, то носки по 373 грн для борцов с коррупцией.

Самые смешные и странные госзакупки — в обзоре РИА Новости Украина.

Черные носки для НБУ

Под конец зимы Нацбанк объявил тендер на закупку летних и зимних носков за 36,8 тыс. гривен. Об этом говорится в тендерной документации ведомства, обнародованной в системе ProZorro.

В частности, тендер объявлен на закупку 604 пар летних носков черного цвета с плоским швом и с широкой двойной резинкой, а также 302 пар зимних носков черного цвета.

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Ожидаемая стоимость закупки — 36 844 гривны.

Согласно тендерной документации, аукцион будет запланирован после 16 апреля 2018 года.

Шторы и золотые стулья

В начале декабря 2017 года стало известно, что для Мариинского дворца, церемониальной резиденции президента, решили закупить диваны, столы, стулья и шторы почти на 13 млн гривен.

В электронной системе ProZorro появились соответствующие тендерные объявления. Всю мебель должны будут изготовить из клена в Италии и покрыть редким лаком. Стулья будут частично позолоченные, а кресла и диваны — с резьбой в стиле барокко. При этом 153 комплекта французских штор обойдутся в 8 млн гривен. Поставить мебель и шторы должны к маю 2018 года.

Как известно, Нацполиция подозревает сотрудников Госуправления делами в растрате почти 5000000 гривен при проведении реконструкции Мариинского дворца.

Туалет за миллион

В апреле 2017 года "Укрзализныця" объявила тендер на закупку 250 туалетов по 1 млн гривен каждый. Такое решение вызвало весьма неоднозначные отзывы. Об этом сообщали "Наші гроші", ссылаясь на данные системы госзакупок ProZorro.

Согласно условиям тендера, обнародованным в системе ProZorro, за эти деньги планируется приобрести нерабочие, рабочие части туалета, экологические системы и монтажные детали.

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Новость сразу вызвала весьма неоднозначные отзывы. Ведь если посчитать, то в долларовом эквиваленте стоимость одного туалета составляет $40 тысяч, а на один вагон, где два туалета, — $80 тысяч, что равно стоимости квартиры в новостройке в Киеве, или авто Toyota Camry Premium, отмечали пользователи сети.

Антикоррупционные носки

В январе 2016 года немало шуму наделала новость о закупке униформы для НАБУ: в СМИ писали, что комплекты были закуплены по крайне завышенной цене.

Особо бурные обсуждения вызвала закупка ведомством носков по 373 гривен за пару.

В то же время директор бюро Артем Сытник называл закупку формы спецназу бюро (по цене 50 тыс. гривен за комплект) необходимым минимумом для запуска работы управления спецопераций.

По его словам, для сравнения, экипировка бойца спецназа уровня НАТО стоит около 13 тыс. евро.

Швабры по 2,5 тысячи

В июле 2016 года о закупке немецких швабр на 123 тысячи гривен (по 2,5 тысячи за штуку) для столичного онкоцентра не писал и не говорил только ленивый.

В то же время закупщик – Киевский городской онкологический центр утверждал, что это были не просто швабры, а "устройства с держателем и насадкой". Это сложное приспособление для уборки, которое используются в клиниках Европы.

И закупили их по просьбе профсоюза санитарок, работающих в онкоцентре, для облегчения их труда. Кроме этого, срок гарантии этих немецких швабр – 15 лет.

По материалам из открытых источников интернет