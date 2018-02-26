Масштабные перемены в "Укрпочте". Закуплено более 200 авто для службы доставки

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КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. "Укрпочта" продемонстрировала автомобили нового автопарка — 30 машин курьерской доставки, а также магистральные грузовики, авто междугородных и районных сообщений, сообщает "Укринформ".

"За последние пять месяцев прошлого года мы закупили больше авто, чем за предыдущие пять лет. В целом, это — больше 200 автомобилей. В этом году мы планируем не сбавлять темп", — сообщил журналистам исполняющий обязанности генерального директора "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Многие люди уже не хотят приходить в отделение, а получать свои посылки с помощью курьеров. Поэтому мы вводим курьерскую доставку, и эта услуга будет расширяться с каждым годом. Ежеквартально будем добавлять новые авто по городу Киеву, а также в городах-миллионниках. Дальше услуга будет распространяться на остальные населенные пункты Украины", — добавил он.

По его словам, в обновленной услуге курьерской доставки изменится не только скорость и количество часов ожидания, но и вес отправлений.

"У новых автоо будет возможность доставлять большую бытовую технику", — отметил Смелянский.

Как объяснил первый заместитель генерального директора по операционной деятельности Александр Перцовский, в "Укрпочте" планируют, что на курьерской доставке будут работать 140 автомобилей, сотня из которых будут новыми.

"Больше 90 млн грн было направлено на закупку партии курьерских авто", — уточнил Перцовский.

Вместе с новыми автомобилями по улице Крещатик были продемонстрированы и старые машины "Укрпочты", некоторые из которых эксплуатируются уже свыше 15 лет.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа публичному акционерному обществу "Укрпочта".